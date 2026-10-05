Lohnt sich jetzt der Umstieg aufs Elektroauto?

Europas Autofahrerinnen und Autofahrer steigen auf Strom um. Von Januar bis August wurden in der Europäischen Union 1,64 Millionen Elektroautos verkauft und damit 45 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus dem Bericht der Brüsseler Umweltorganisation Transport & Environment hervor, den sie am Montag veröffentlichte. Der Marktanteil der Stromer kletterte um sechs Prozentpunkte auf 22 Prozent. Noch immer ist damit aber nicht einmal jeder vierte Neuwagen ein Elektroauto.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Schub liefern bezahlbare Modelle. Binnen eines Jahres wuchs das Angebot an Elektroautos um 50 Prozent. Transport & Environment spricht deshalb von einem entscheidenden Jahr für die Verfügbarkeit. Hinter der Offensive stecken die strengen Emissionsziele der Europäischen Union. Wer sie verfehlt, muss Strafen zahlen.

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Volkswagen etwa schließt mit günstigen Modellen wie dem vollelektrischen Polo seine Lücke bei den Flottenzielen. Für den ID. Polo hatte der Konzern einen Einstiegspreis von rund 25.000 Euro angekündigt.

Europäer vorn, China holt auf

Europäische Hersteller stellen fast 60 Prozent der verfügbaren Elektromodelle. Im ersten Halbjahr brachten sie 16 neue auf den Markt. Chinesische Anbieter kommen auf einen Anteil von 21 Prozent und legten elf neue Modelle nach. Der Druck auf die heimische Industrie wächst.

Diesel als Kostentreiber

Rückenwind kommt auch von der Zapfsäule. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist Diesel laut der Studie um 38 Prozent teurer geworden. Eine Tankfüllung von 50 Litern kostet damit 30 Euro mehr als zuvor. Für viele Haushalte wird der Umstieg so zur Rechenfrage.

Fazit

Das Elektroauto erreicht den Massenmarkt. Davon profitieren vor allem Hersteller mit günstigen Modellen im Programm. Billige Stromer drücken allerdings auf die Margen. Zugleich wächst die Konkurrenz aus China. An der Börse hinken Autowerte dem Gesamtmarkt weiter hinterher. Anlegerinnen und Anleger sollten deshalb genau prüfen, wer günstige Elektroautos auch profitabel bauen kann.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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