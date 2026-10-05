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    Besonders beachtet!

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    PTC Aktie explodiert - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die PTC Aktie, bisher, um +37,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PTC Aktie.

    Besonders beachtet! - PTC Aktie explodiert - 05.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    PTC ist ein US-Softwareanbieter für CAD, PLM und Industrial-IoT/AR. Kernprodukte: Creo (CAD), Windchill (PLM), ThingWorx (IoT), Vuforia (AR). Starke Stellung in Industrie, Automotive, Maschinenbau. Wichtige Konkurrenten: Siemens (Teamcenter, NX), Dassault Systèmes (CATIA, 3DEXPERIENCE), Autodesk. USP: tiefe Integration von CAD, PLM, IoT und AR für durchgängige digitale Zwillinge.

    PTC Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 05.10.2026

    Positive Vorzeichen bei PTC: Der Kurs klettert um +37,65 % auf 175,50. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +65,75 % bei PTC.

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    Auf Wochensicht steht bei der PTC Aktie damit ein Gewinn von +49,38 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +21,69 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,18 %. PTC entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    PTC Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +49,38 %
    1 Monat +49,38 %
    3 Monate +65,75 %
    1 Jahr +4,97 %
    Stand: 05.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur PTC Aktie

    Es gibt 109 Mio. PTC Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,10 Mrd.EUR € wert.

    Mega-Deal in der KI-Branche – Aktie gewinnt fast 40 Prozent!


    Der französische Industriekonzern Schneider Electric übernimmt den Ingenieur-Softwareanbieter PTC aus den USA für 20,1 Milliarden Euro.

    Schneider Electric stärkt sich mit milliardenschwerem Softwarezukauf PTC


    Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro), wie der Siemens …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Siemens und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %. Siemens notiert im Minus, mit -0,38 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der PTC Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PTC Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PTC

    +35,16 %
    +44,72 %
    +48,33 %
    +63,30 %
    +2,62 %
    +35,57 %
    +74,42 %
    +1.039,66 %
    ISIN:US69370C1009WKN:A1H9GN
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    Markt Bote
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