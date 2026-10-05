🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Presse

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tom Cruise floppt an amerikanischen Kinokassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tom Cruises „Digger“ floppt an den Kinokassen
    • „Digger“ holt zum Start nur acht Millionen Dollar
    • Hathaway schlägt Cruise mit „Verity“ an den Kinokassen
    Presse - Tom Cruise floppt an amerikanischen Kinokassen
    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Film von "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ist laut Medienberichten weit unter den Erwartungen geblieben. Wie es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo" heißt, spielte die groteske und schräge Komödie "Digger" Schätzungen zufolge in den nordamerikanischen Kinos acht Millionen US-Dollar ein. Laut dem US-Branchenblatt "Variety" könnte der Film einer der größten Flops des Jahres, wenn nicht sogar aller Zeiten werden.

    Bei Produktionskosten von 160 bis 180 Millionen US-Dollar hatte das Filmstudio Warner Bros. laut dem Branchenblatt mit mindestens 18 bis 20 Millionen Dollar gerechnet - aber auch das wäre laut Experten noch zu wenig gewesen. 40 Millionen Dollar hätte der Film am Startwochenende einspielen müssen, um sein großes Budget zu rechtfertigen. Der Film war am Freitag in den USA und Kanada gestartet.

    Anne Hathaway schlägt Tom Cruise an den Kinokassen

    In dem neuen Film spielt Cruise einen mächtigen Ölbaron namens Digger Rockwell, der die Welt auf den letzten Drücker vor einer selbst ausgelösten Katastrophe bewahren will oder vielmehr dazu gedrängt wird. Regie führte Alejandro González Iñárritu, der für "Birdman" und "The Revenant - Der Rückkehrer" als bester Regisseur bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Sandra Hüller spielt in dem Film die impulsive Halbschwester von der Figur von Tom Cruise.

    Freuen darf sich indes Anne Hathaway, die bald zum ersten Mal mit Cruise in einem Film zu sehen sein wird. Die Verfilmung von Colleen Hoovers Psychothriller "Verity", in dem sie an der Seite von Dakota Johnson und Josh Hartnett spielt, startete laut "Box Office Mojo" mit 32,6 Millionen Dollar. Der Roman von Hoover wurde in der Online-Lesecommunity zum Phänomen. Mehr als 100 Wochen stand er auf der Bestsellerliste der "New York Times".

    Hathaway und Cruise bald zusammen in einem Film zu sehen

    Wie vor kurzem bekannt wurde, arbeitet Anne Hathaway in der Fortsetzung des 90er-Rennfahrerstreifens "Tage des Donners" erstmals mit Actionstar Tom Cruise zusammen. Berichten zufolge soll Cruise erneut in die Rolle des ungestümen Rennfahrers Cole Trickle schlüpfen. Hathaway soll die Eigentümerin eines Rennteams und eine Ingenieurin spielen. Regie führen soll "Long Shot"-Regisseur Jonathan Levine. Der Film soll demnach am 2. Juni 2028 in die Kinos kommen./fdu/DP/zb

    Warner Bros. Discovery (A)

    +0,35 %
    +2,07 %
    +13,65 %
    +20,88 %
    +70,84 %
    +183,13 %
    +25,53 %
    +11,53 %
    +24,73 %
    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ
    Warner Bros. Discovery (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 27,62 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Warner Bros. Discovery (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Warner Bros. Discovery (A) - A3DJQZ - US9344231041

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Warner Bros. Discovery (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Presse Tom Cruise floppt an amerikanischen Kinokassen Der neue Film von "Mission: Impossible"-Star Tom Cruise ist laut Medienberichten weit unter den Erwartungen geblieben. Wie es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo" heißt, spielte die groteske und schräge Komödie "Digger" Schätzungen zufolge in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     