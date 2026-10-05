Zu wenig Aufträge aus dem Inland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sorgen sich um die anhaltend schwache Nachfrage nach ihren Produkten aus dem Inland. Man mache sich große Sorgen, dass insbesondere die Aufträge aus dem Inland von Monat zu Monat weiter schrumpfen, erklärt der Chefvolkswirt des Branchenverbands VDMA, Johannes Gernandt. "Das zeigt, wie angeschlagen der Standort Deutschland ist und wie dringend es durchgreifende Reformen benötigt."

Im Monat August musste die exportorientierte Branche einen Dämpfer hinnehmen: Auch wegen fehlender Großaufträge ging der Wert der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent zurück. Die Order aus dem Ausland schwächelten dabei mit einem Rückgang um 6 Prozent stärker als die Inlandsbestellungen.