Raus damit: Darum rät eine Top-Analystin zum Verkauf dieser Software-Aktie!

Da die Geschäfte allen KI-Sorgen zum Trotz weiter gewachsen sind, bieten die Anteile eine so günstige Unternehmensbewertung wie selten zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr ist Adobe mit einem KGVe von 9,7 bewertet. Das liegt um rund 60 Prozent sowohl unter dem historischen als auch dem Branchendurchschnitt. Dazu kommen ein sehr vorteilhaftes Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,7 sowie eine zweistellige Cashflow-Rendite von 11,4 Prozent. Da Adobe kaum verschuldet ist, kommt die vor allem Aktienrückkäufen zugute.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat die Aktie von Spezialsoftware-Entwickler Adobe rund ein Drittel an Wert verloren, gegenüber den Rekordnotierungen knapp unterhalb von 700 US-Dollar, erzielt auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, stehen sogar Verluste von 65 Prozent zu Buche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Verkaufsempfehlung bekräftigt, 16-Prozent-Korrektur erwartet

Für die US-Investmentbank Goldman Sachs ist die attraktive Bewertung aber weiterhin kein Grund, die Aktie zu kaufen – im Gegenteil hat Analystin Gabriela Borges, die laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks als ausgesprochen zuverlässige Analystin gilt, ihre Verkaufsempfehlung für Adobe bekräftigt mit einem Kursziel von 200 US-Dollar, das damit nur wenig über dem 52- Wochen-Tief von 190,12 US-Dollar liegt und eine Downside von 15,9 Prozent impliziert.

Ausschlaggebende Gründe für die unverändert negative Einschätzung sind der sich verschärfende Wettbewerb sowie der im Dezember anstehende Führungswechsel, wenn Anil Chakravarthy, der zuvor für den Bereich Kundenerfahrungsmanagement verantwortlich war, den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernimmt – der müsse erst beweisen, dass der im März angekündigte Konzernumbau und eine neue Führungsstruktur für frischen Wind sorgen kann.

Trendwende? Analystin sieht vor allem zahlreiche Baustellen!

Ein Turnaround der Aktie hängt laut Borges davon ab, ob es Adobe gelingt, seine Produktarchitektur zu vereinfachen, Innovationen durch Investitionen und Zukäufe zu beschleunigen und neue Produktfeatures auch in neue Erlöse umzuwandeln. Goldman Sachs sieht hierfür fünf Baustellen:

Die Integration von KI-Modellen von Drittanbietern auf der eigenen Software-Plattform Adobe Firefly sowie innerhalb der Creative Cloud.

Goldman Sachs erwartet keine große, transformative Übernahme, sondern eine Reihe kleinerer Zukäufe, die jedoch die Gefahr bergen, zu einem (zu) hohen Preis erworben zu werden, wie es bei Salesforce der Fall wäre.

Die Anzahl der monatlich aktiven User habe im dritten Quartal die Marke von einer Milliarde überschritten. Adobe müsse diese Nutzerbasis stärker monetarisieren.

Im Wettbewerb falle Adobe hinter Canva zurück, weil die Produktentwicklung uneinheitlich sei. Während Canva bereits über jährlich wiederkehrende Erlöse in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar verfüge, gehe Adobe Geschäft verloren.

Die Neupositionierung der Experience Cloud, welche für ein Viertel der Abonnement-Einnahmen verantwortlich sei, von der aber unklar bleiben, ob diese für neue Wachstumsimpulse sorgen könne oder dem Schutz bestehender Softwareprodukte und deren Kundenstämme diene.

Diskrepante Entwicklung: Geschäft wächst, Aktie fällt

Seit ihren Rekordnotierungen vor fast 5 Jahren befindet sich die Adobe-Aktie in einem Abwärtstrend. Zwar kam es 2023 zu einer Bärenmarktrallye mit einer Verdopplung der Anteile, doch seit dem Jahreswechsel 2023/24 geht es wieder bergab. Ende Juni war das Papier sogar auf den niedrigsten Stand seit 2018 gefallen – und das, obwohl von den Disruptionssorgen bislang nichts zu sehen ist.

In den zurückliegenden drei Quartalen hat sich das Wachstum gegenüber den Vorjahren sogar zu beschleunigen begonnen. Der zuletzt vorgelegte Geschäftsbericht wies ein Umsatzwachstum von 12,9 Prozent aus und damit so viel wie seit Q2 2022 nicht mehr. Die Stimmung gegenüber Adobe ist also bedeutend schlechter als die eigentliche Geschäftsentwicklung. Von der bekräftigten Verkaufsempfehlung zeigte sich Adobe in der Vorbörse am Montagmittag jedenfalls ungerührt.

Fazit: Es fehlt aktuell an Klarheit und Sichtbarkeit

Trotz Bewertungsvielfachen im mittlerweile einstelligen Bereich findet die Adobe-Aktie kaum Käuferinnen und Käufer. Auch einige Analystinnen und Analysten, wie Gabriela Borges von Goldman Sachs tun sich schwer, den Anteilen etwas abzugewinnen. Für sie überwiegen vor allem die Sorgen und Herausforderungen, von den in den Geschäftsberichten bislang aber kaum etwas zu lesen ist.

Bei insgesamt 39 vorliegenden Studien kommt die Aktie laut SeekingAlpha auf 7 Bewertungen mit "Kaufen" sowie weiteren 4 zum "Übergewichten". Dem steht eine Mehrheit von neutralen Einschätzungen gegenüber, für Expertinnen und Experten äußern sich dagegen negativ. Der faire Wert der Anteile wird mit 275,06 US-Dollar veranschlagt, was ein Anstiegspotenzial von 15,7 Prozent gegenüber dem vergangenen Freitag impliziert.

Damit befindet sich Adobe in einem Spannungsfeld aus anhaltend starker Geschäftsentwicklung, nicht abzuschüttelnden Disruptionsängsten und einer günstigen Bewertung bei gleichzeitig skeptischen Analystinnen und Analysten. Wer investiert ist, bleibt das mit Blick auf die Bewertung, Interessenten sollten hingegen mehr Klarheit bezüglich der weiteren Entwicklungen abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 212,3EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.





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