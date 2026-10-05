Carl Zeiss Meditec Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 05.10.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist bisher um -4,50 % auf 29,74€ gefallen. Das sind -1,40 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Carl Zeiss Meditec: Nach einem Rückgang von -0,06 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,50 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Carl Zeiss Meditec nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,46 %.

Auf Wochensicht hat die Carl Zeiss Meditec Aktie damit -2,99 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carl Zeiss Meditec eine negative Entwicklung von -25,32 % erlebt.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,99 % 1 Monat -5,20 % 3 Monate +3,46 % 1 Jahr -34,11 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 05.10.2026, 09:32 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Mrd. € wert.

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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