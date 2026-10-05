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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie heute im Minus (13,800€) - 05.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -2,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie heute im Minus (13,800€) - 05.10.2026
    Foto: Petra Nowack - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.10.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -2,09 % auf 13,800 gefallen. Das sind -0,295  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +1,99 % am Vortag kommt es heute bei ThyssenKrupp zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,09 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,84 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -9,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +50,83 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,11 %
    1 Monat -7,91 %
    3 Monate +16,84 %
    1 Jahr +48,27 %
    Stand: 05.10.2026, 09:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage trotz positiver Nachrichten und hohe Handelsvolumina. Diskutiert werden kurzfristige Marken um 13,95 und 15,50 Euro sowie ein geschätzter fairer Wert von 17,50–18,50 Euro. Bewertungsstützen seien TKMS, Nucera, Nettofinanzguthaben und ein möglicher Gewinnanstieg im Stahlgeschäft; Unsicherheit besteht wegen des Stahlumbaus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,59 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,15 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,53 %. ArcelorMittal verliert -0,73 %

    ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ThyssenKrupp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ThyssenKrupp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ThyssenKrupp

    -2,13 %
    -9,11 %
    -7,91 %
    +16,84 %
    +48,27 %
    +168,38 %
    +114,73 %
    -12,93 %
    +77,38 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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