ThyssenKrupp Aktie heute im Minus (13,800€) - 05.10.2026

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -2,09 % auf 13,800€ gefallen. Das sind -0,295 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +1,99 % am Vortag kommt es heute bei ThyssenKrupp zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,09 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,84 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -9,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +50,83 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,11 % 1 Monat -7,91 % 3 Monate +16,84 % 1 Jahr +48,27 %

? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 09:33 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage trotz positiver Nachrichten und hohe Handelsvolumina. Diskutiert werden kurzfristige Marken um 13,95 und 15,50 Euro sowie ein geschätzter fairer Wert von 17,50–18,50 Euro. Bewertungsstützen seien TKMS, Nucera, Nettofinanzguthaben und ein möglicher Gewinnanstieg im Stahlgeschäft; Unsicherheit besteht wegen des Stahlumbaus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,59 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,15 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,53 %. ArcelorMittal verliert -0,73 %

ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ThyssenKrupp Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ThyssenKrupp Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.