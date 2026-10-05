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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +3,60 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.10.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 05.10.2026

    Die Anleger von TeamViewer dürfen sich über ein Kursplus von +3,60 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 6,6150. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +1,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 6,6150, mit einem Plus von +3,60 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei TeamViewer einen Gewinn von +22,51 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der TeamViewer Aktie damit ein Gewinn von +4,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,39 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TeamViewer um +6,58 % gewonnen.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,41 %
    1 Monat -7,39 %
    3 Monate +22,51 %
    1 Jahr -27,94 %
    Stand: 05.10.2026, 09:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Q3-Erwartungen nach positiven Signalen zu TeamViewer ONE: erwartet werden stagnierende Umsätze, leicht sinkendes EBITDA, aber ein höherer Nettogewinn durch Währungseffekte und niedrigere Zinsen. Nach rund 20% Kursrückgang wird die niedrige Bewertung diskutiert; vereinzelt wird ein Anstieg Richtung 7 Euro erwartet. Eine DZ-Bank-Kaufempfehlung und Sicherheitslücken mit Patch-Bedarf werden thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %.

    Lohnt sich ein Investment in die TeamViewer Aktie?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +3,37 %
    +4,41 %
    -7,39 %
    +22,51 %
    -27,94 %
    -58,91 %
    -73,31 %
    -78,15 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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    Markt Bote
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