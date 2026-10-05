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    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt weiter zu - 05.10.2026

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert am 05.10.2026 mit +3,64 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt weiter zu - 05.10.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 05.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A). Sie steigt um +3,64 % auf 147,10. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 147,10, mit einem Plus von +3,64 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +60,33 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +7,59 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Anstieg von +11,74 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,59 %
    1 Monat +19,45 %
    3 Monate +60,33 %
    1 Jahr -51,62 %
    Stand: 05.10.2026, 09:34 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursgewinne und das langfristige Potenzial von Strategy als großem Bitcoin-Halter. Steigende BTC-Kurse und Saylors Prognose von 3 Mio. US-Dollar je BTC bis 2035 nähren hohe Kurserwartungen. Diskutiert werden weitere BTC-Käufe bei STRC-Kursen über 100 US-Dollar. Dem stehen Verwässerung, laut einem Beitrag zuletzt gesunkene BTC-Bestände je Aktie sowie Verwahrungs-, Regulierungs- und Konkurrenzrisiken gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,56 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. IBM notiert im Plus, mit +0,56 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,03 %. Oracle legt um +1,08 % zu SAP notiert im Plus, mit +0,21 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +3,78 %
    +7,59 %
    +19,45 %
    +60,33 %
    -51,62 %
    +381,24 %
    +183,11 %
    +445,56 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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