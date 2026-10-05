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    MediaTek und Airoha treiben die weltweite Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur für das KI-Zeitalter voran

    Präsentation von WLAN-, 5G-CPE- und PON-Plattformen auf der Network X 2026 – Unterstützung globaler Netzbetreiber bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur mit höherer Bandbreite, extrem geringer Latenz und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau

    HSINCHU, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das KI-Zeitalter erfordert mehr als nur Rechenleistung; es braucht eine Netzwerkinfrastruktur mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit, um KI-Dienste den Nutzern in Echtzeit, zuverlässig und in großem Maßstab bereitzustellen. Auf der Network X 2026 werden MediaTek und Airoha Technology (bekannt als MediaTek-Gruppe) Konnektivitätslösungen der nächsten Generation präsentieren, die Wi-Fi, 5G-CPE und PON umfassen. Diese branchenführenden Lösungen, die Glasfaserzugänge, drahtloses Breitband sowie Konnektivität für Privathaushalte und Unternehmen umfassen, helfen globalen Telekommunikationsanbietern dabei, Netzwerkmodernisierungen zu beschleunigen und KI-Anwendungen und -Dienste nahtlos auf Privathaushalte, Büros und mobile Szenarien auszuweiten.

    At Network X 2026, MediaTek Group is showcasing the parallel migration of 3 network technologies from Wi-Fi 7 to Wi-Fi 8, from XGS-PON to 50G-PON, and from 5G to 5G-Advanced

    Umfassendes Konnektivitätsportfolio für ein durchgängiges Erlebnis im Zeitalter der KI

    Im Zeitalter der KI verlagern sich die Anforderungen an Netzwerke weg von Punktzugangstechnologien hin zu einem durchgängigen Serviceerlebnis. Von PON, das Haushalte und Unternehmen mit Hochgeschwindigkeits-Glasfaseranschlüssen versorgt, über 5G-FWA, das leistungsstarkes drahtloses Breitband bietet, bis hin zu WLAN, das die Konnektivität auf jedes Gerät ausweitet – diese drei Technologien bilden gemeinsam eine unverzichtbare Grundlage für Telekommunikationsanbieter, um Breitbanddienste der nächsten Generation bereitzustellen.

    Durch die Bündelung der Kompetenzen von MediaTek und Airoha bietet die MediaTek Group Fachwissen im Bereich Konnektivität, das PON, 5G-CPE und WLAN umfasst, sodass Kunden bei Netzzugang, CPE sowie Heim- und Unternehmensnetzwerken mit einem einzigen Partner zusammenarbeiten können. Über die Breite ihres Technologieportfolios hinaus stärkt die MediaTek Group weiterhin die Qualität auf Unternehmensniveau, die Zuverlässigkeit und die herstellerübergreifende Interoperabilität. Gleichzeitig unterstützt sie wichtige Breitband-Software-Ökosysteme wie OpenWrt, RDK-B und prplOS und hilft Telekommunikationsbetreibern so, die Komplexität der Systemintegration zu verringern und die Einführung neuer Dienste zu beschleunigen.

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    PR Newswire (dt.)
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    MediaTek und Airoha treiben die weltweite Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur für das KI-Zeitalter voran Präsentation von WLAN-, 5G-CPE- und PON-Plattformen auf der Network X 2026 – Unterstützung globaler Netzbetreiber bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur mit höherer Bandbreite, extrem geringer Latenz und Zuverlässigkeit auf …
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