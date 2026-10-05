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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sell' und Ziel auf 23 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman stuft Carl Zeiss Meditec auf Sell ab
    • Bewertung und Umsatzprognose klaffen auseinander
    • Über 20 Prozent Kursminus, Ergebnisboden fehlt
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sell' und Ziel auf 23 Euro
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Analyst Richard Felton begründete seinen Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie in erster Linie mit dem Auseinanderklaffen der aktuellen Bewertung der Aktie im Vergleich zu seiner Prognose für die Umsatzentwicklung. Auch wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits etwas mehr als 20 Prozent eingebüßt habe, gehe er noch nicht davon aus, dass die Ergebnisentwicklung einen Boden gefunden habe. Die sich verschlechternde Umsatzentwicklung spiegele sich bislang nicht in der Bewertung des Medizintechnikunternehmens wider./ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 29,98 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -27,87 %/-8,20 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 23 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00, was einem Rückgang von -24,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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