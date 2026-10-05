DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bastian Synagowitz rechnet laut einer Einschätzung vom Montag mit einem schwächeren dritten Quartal des Stahlherstellers. Temporärer Gegenwind von operativer Seite in Nordamerika und höhere Energiekosten machten eine bessere Preisbildung zunichte./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 56,78EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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