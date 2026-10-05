Schneider-Übernahme von PTC nährt Fantatsie im Software-Sektor

Starke Zahlen von Oracle gestern Abend,

Umsatz $19,35 Mrd. +30%

Cloud $11,6 Mrd. +62%

OCI/IaaS $7,4 Mrd. +121%

Cloud Applications/SaaS dagegen „nur“ +10%





RPO inzwischen enorme $664 Mrd. (RPO sind vertraglich gebundene zukünftige Performance Obligations. Im einzelnen muss man da genau hinschauen, was davon dann doch mit sonderklauseln kündbar wäre, aber zunächst mal schon eine sehr beeindurckende Zahl. bei Palantir wird die RPO übrigens noch härter/enger definiert, und man benennt daneben noch einen RDV /remaining Deal Value, der kann auch kündbaren backlog enthalten).





Der eigentliche Boom bei Oracle kommt also aus AI-Infrastruktur und Compute, nicht aus dem ERP-/Applications-Geschäft, wo wir uns eher mit vergleichen.





Und daher ist das für interessant: SAP wuchs zuletzt bei Cloud ERP +27% (währungsbereinigt, c.n.)und beim gesamten Cloud-Umsatz +24% c.n.





—> d.h. im direkt vergleichbaren Applications-Geschäft wächst SAP damit aktuell deutlich schneller als Oracle. Gleichzeitig bestätigen die Oracle-Zahlen ziemlich genau Christian Kleins Argumentation zu Enterprise AI: Der eigentliche Wert entsteht dort, wo AI auf die geschäftskritischen Daten und Prozesse eines Unternehmens zugreifen kann. Klein spricht von AI auf den „critical business processes and data“ der Kunden.





Oracle baut nun mit AI Data Platform, Enterprise Ontology und Agents genau in diese Richtung. Für SAP ist das aus meiner Sicht dann eben eher positiv: Enterprise AI scheint von Experimenten zunehmend in produktive Workloads zu gehen.





Und wie gesagt, SAP sitzt mitten in den Funktionen und Geschäftsprozessen von Finance, Procurement, Supply Chain, Manufacturing und HR und damit genau auf den Daten und Prozessen, die AI dafür braucht. Der Unterschied: Oracle muss für den AI-Boom massiv investieren, allein $28,5 Mrd. Capex im Quartal. SAP kann einen erheblichen Teil dieses AI-Upsides auf dem Applications-/Data-Layer mit deutlich weniger eigener Infrastruktur abschöpfen. Oracle bestätigt damit für mich eher die SAP-These, als dass die Zahlen momentan auf Marktanteilsverluste von SAP hindeuten.





Dennoch, der Markt ist momentan skeptisch bzgl. SaaS, das hat man auch im schnellen starken Rückgang in den letzten Tagen gesehen. und die ersten Kurse aktuell deuten erst einmal darauf hin, dass weiter grosse Fragezeichen bestehen…