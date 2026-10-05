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    AKTIEN IM FOKUS

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    Schneider-Übernahme von PTC nährt Fantatsie im Software-Sektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider Electric bietet Milliarden für PTC
    • Deutsche Softwareaktien steigen nach PTC-Offerte
    • Schneider-Aktie fällt, PTC springt auf Tradegate hoch
    AKTIEN IM FOKUS - Schneider-Übernahme von PTC nährt Fantatsie im Software-Sektor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC haben Anleger auch am deutschen Aktienmarkt auf Software-Papiere gesetzt.

    Im Dax gewannen SAP 0,9 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 2,8 Prozent an der Spitze. Im SDax führten die Aktien von Teamviewer mit plus 3,8 Prozent ebenfalls das Feld an.

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    Die Kaufofferte der Franzosen von 205 US-Dollar je Aktie des Software-Entwicklers bedeute eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag sowie von 46 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies. Der Kaufpreis bewerte das US-Unternehmen mit dem 21-Fachen des für 2027 erwarteten operativen Gewinns (Ebita) vor Synergien.

    Das kam bei den Aktionären von Schneider Electric nicht gut an, die Anteilscheine büßten 7,4 Prozent ein. PTC schnellten dagegen auf der Handelsplattform Tradegate um 37,5 Prozent nach oben auf umgerechnet rund 198 Dollar./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 63,15 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der SAP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -11,52 %/+18,69 % bedeutet.





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