Deutsche Börse-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

In der Erwartung, dass die Umsatzdynamik des Börsenbetreibers im dritten Quartal gestiegen sei, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 322 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest 300 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Mit der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) geht es seit ihrem Jahrestief vom 11.2.26 bei 203,30 Euro nach der markanten Kurskorrektur vom Frühjahr kräftig nach oben. Nachdem die Aktie am 28.8.26 sogar ein neues Hoch erreichen konnte, wird sie derzeit nach einem kurzfristigen Kursrückgang auf bis zu 272 Euro mit aktuell 287,90 Euro wieder knapp unterhalb des Hochs gehandelt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 290 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 290 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL8XTA2, wurde beim Aktienkurs von 287,90 Euro mit 1,28 – 1,30 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 265 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,01 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 275,034 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 275,034 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR7VR43, wurde beim Aktienkurs von 287,90 Euro mit 1,43 – 1,45 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 300 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,49 Euro (+72 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 265,157 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 265,157 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB0FW12, wurde beim Aktienkurs von 287,90 Euro mit 2,31 – 2,32 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 300 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,48 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.