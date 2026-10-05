QMines Ltd. von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Das australische Kupfer-Gold-Entwicklungsunternehmen QMines Ltd. (ASX: QML, WKN: A2QSAM, ISIN: AU0000141533) entwickelt im Bundesstaat Queensland drei zu 100 % eigene Rohstoffprojekte. Der aktuelle Research Report von Miningscout Research zeigt: Mit der laufenden definitiven Machbarkeitsstudie für das Hauptprojekt Mount Chalmers, einer Finanzierung bis zur geplanten Investitionsentscheidung und zusätzlichen regionalen Ressourcen verfügt QMines über eine aussichtsreiche Ausgangsbasis für den angestrebten Übergang zum Produzenten.

QMines konzentriert sich zunächst auf die Entwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Mount Chalmers nahe Rockhampton. Die historische Mine verfügt über Reserven von rund 9,6 Mio. Tonnen Erz mit enthaltenen Metallmengen von unter anderem 65.000 Tonnen Kupfer und 160.000 Unzen Gold. Die vorläufige Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2024 weist einen Nettogegenwartswert (NPV8, vor Steuern) von 373 Mio. AUD bei einer geplanten Minenlebensdauer von 10,4 Jahren aus. Der anfängliche Investitionsbedarf wurde auf rund 192 Mio. AUD geschätzt.

Die derzeit laufende definitive Machbarkeitsstudie soll nach den im Research dargestellten Planungen Anfang 2027 vorliegen und die Grundlage für eine finale Investitionsentscheidung schaffen. Ein Produktionsbeginn ist ab 2029 vorgesehen. Oberflächennahe Mineralisierung, die historische Bergbauentwicklung und die regionale Infrastruktur bieten günstige Voraussetzungen für die weitere Projektentwicklung.

Ein wichtiger Fortschritt ist das strategische Finanzierungspaket der Queensland Investment Corporation (QIC). Es umfasst 5 Mio. AUD Eigenkapital und weitere 10 Mio. AUD gegen eine 2-%-Net-Smelter-Return-Royalty auf zukünftige Produktion. Zusammen mit den vorhandenen Mitteln soll das Paket die Machbarkeitsstudie und Entwicklungsarbeiten bis zur Investitionsentscheidung finanzieren. Die Finanzierung des anschließenden Minenbaus bleibt ein wesentlicher weiterer Meilenstein.

Zusätzliches Wachstumspotenzial bieten die Projekte Develin Creek und Mount Mackenzie. QMines verfolgt langfristig das Ziel, diese regionalen Kupfer-Zink- beziehungsweise Gold-Silber-Vorkommen als Zulieferquellen in ein gemeinsames Produktionszentrum einzubinden. Im ersten Entwicklungsschritt steht jedoch der eigenständige Betrieb von Mount Chalmers im Mittelpunkt. Damit soll der Weg zur ersten Produktion vereinfacht werden, während die weiteren Projekte spätere Erweiterungsmöglichkeiten eröffnen.