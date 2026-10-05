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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman startet LVMH mit 'Buy' - Ziel 500 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman stuft LVMH mit Buy ein, Kursziel 500 Euro
    • 2027 soll organisches Wachstum moderat anziehen
    • Für LVMH erwarten Experten Erholung bei Lederwaren
    ANALYSE-FLASH - Goldman startet LVMH mit 'Buy' - Ziel 500 Euro
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 381,4 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +11,20 %/+70,77 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 500 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00, was eine Steigerung von +32,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von LVMH und mögliche Einstiege bei 370 Euro oder darunter. Diskutiert werden ein Boden bei 320 Euro, eine faire Bewertung um 300 Euro und ein KGV von höchstens 18 angesichts geringen Wachstums. Für die Q3-Umsatzzahlen am 12.10. werden negative Impulse befürchtet. Zudem wird über eine Pause der Aktienrückkäufe im November im Zusammenhang mit dem Angebot an Dior-Aktionäre spekuliert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestellt.

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