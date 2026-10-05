ANALYSE-FLASH
Goldman startet LVMH mit 'Buy' - Ziel 500 Euro
- Goldman stuft LVMH mit Buy ein, Kursziel 500 Euro
- 2027 soll organisches Wachstum moderat anziehen
- Für LVMH erwarten Experten Erholung bei Lederwaren
NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat LVMH mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 381,4 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 515,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 645,00EUR was eine Bandbreite von +11,20 %/+70,77 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 500 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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Um mal etwas mit Substanz zu schreiben: die Q3 Umsatzzahlen von LVMH kommen am 12.10. (übernächsten Montag).
LVMH ist sowas von Out! Wer kauft denn noch diesen 0815 Luxus zu diesen Preisen? Mal schauen ob sich diese Aktie nochmal halbiert oder mindestens 30% korrigiert.