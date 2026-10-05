Rohöl teurer
Saudi-Aramco erhöht den Ölpreis für Europa
Saudi-Arabien hat seine Ölpreise für Verkäufe nach Asien im November unerwartet auf Sechsjahrestiefs gesenkt und sie zugleich für Nordwesteuropa und den Mittelmeerraum angehoben.
- Saudi-Arabien senkt Asienpreis auf Sechsjahrestief
- Preisabschläge gleichen hohe Frachtkosten teils aus
- Aramco hebt Nordwesteuropa-Preise um 3 Dollar
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Der größte Rohölexporteur des Nahen Ostens setzte den offiziellen Verkaufspreis für Arab Light-Rohöl nach Asien im November auf 5 US-Dollar je Barrel unter den Durchschnitt der Preise von Oman und Dubai fest. Das entspricht einem Rückgang um 3 US-Dollar gegenüber dem Vormonat. Der Abschlag für November ist laut Reuters-Daten der größte seit Juni 2020.
Am Sonntag hatten die OPEC+ Mitgleider beschlossen, die Fördermenge unverändert zu lassen. Aramco legt jeden Monat den OSP (Official Selling Price) neu fest.
Analysten hatten erwartet, dass Saudi-Arabien und andere Golfstaaten ihren offiziellen Verkaufspreis erhöhen würden.
Die OSP-Senkungen sollen offenbar darauf abzielten, Käufer für die erhöhten Frachtkosten zu entschädigen.
Die niedrigeren OSPs könnten die Wartezeit und die längere Transportdauer für saudisches Öl ausgleichen, das vom ägyptischen Hafen Sidi Kerir exportiert wird, wo es zu Verzögerungen bei der Verladung von Ladungen gekommen ist. Das Unternehmen versucht damit, seine Marktanteile in Asien zu schützen.
Die Kosten für die Buchung eines sehr großen Rohöltankers, der 2 Millionen Barrel Öl vom Golf nach China transportieren kann, beliefen sich laut LSEG-Daten am Freitag auf 1,2 Millionen US-Dollar pro Tag. Vor einem Jahr lagen die Kosten noch bei etwa 80.000 US-Dollar pro Tag.
Seit September hat Saudi Aramco über Schiff-zu-Schiff-Umladungen außerhalb der Straße von Hormus Millionen Barrel Rohöl verkauft und damit die Ölströme durch die strategische Wasserstraße wieder auf das Niveau vor dem Konflikt gebracht.
Unabhängig davon erhöhte Saudi Aramco die November-OSPs für Nordwesteuropa über alle Sorten hinweg um 3 US-Dollar je Barrel.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion