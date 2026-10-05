🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Rohöl teurer

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saudi-Aramco erhöht den Ölpreis für Europa

    Saudi-Arabien hat seine Ölpreise für Verkäufe nach Asien im November unerwartet auf Sechsjahrestiefs gesenkt und sie zugleich für Nordwesteuropa und den Mittelmeerraum angehoben.

    Für Sie zusammengefasst
    Rohöl teurer - Saudi-Aramco erhöht den Ölpreis für Europa
    Foto: Planet Labs PBC - Planet Labs PBC/AP

    Der größte Rohölexporteur des Nahen Ostens setzte den offiziellen Verkaufspreis für Arab Light-Rohöl nach Asien im November auf 5 US-Dollar je Barrel unter den Durchschnitt der Preise von Oman und Dubai fest. Das entspricht einem Rückgang um 3 US-Dollar gegenüber dem Vormonat. Der Abschlag für November ist laut Reuters-Daten der größte seit Juni 2020.

    Am Sonntag hatten die OPEC+ Mitgleider beschlossen, die Fördermenge unverändert zu lassen. Aramco legt jeden Monat den OSP (Official Selling Price) neu fest.

    Öl (Brent)

    -0,50 %
    +2,36 %
    +3,85 %
    +41,16 %
    +55,42 %
    +17,77 %
    +24,64 %
    +97,93 %
    +60,25 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Analysten hatten erwartet, dass Saudi-Arabien und andere Golfstaaten ihren offiziellen Verkaufspreis erhöhen würden.

    Die OSP-Senkungen sollen offenbar darauf abzielten, Käufer für die erhöhten Frachtkosten zu entschädigen.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    Die niedrigeren OSPs könnten die Wartezeit und die längere Transportdauer für saudisches Öl ausgleichen, das vom ägyptischen Hafen Sidi Kerir exportiert wird, wo es zu Verzögerungen bei der Verladung von Ladungen gekommen ist. Das Unternehmen versucht damit, seine Marktanteile in Asien zu schützen.

    Die Kosten für die Buchung eines sehr großen Rohöltankers, der 2 Millionen Barrel Öl vom Golf nach China transportieren kann, beliefen sich laut LSEG-Daten am Freitag auf 1,2 Millionen US-Dollar pro Tag. Vor einem Jahr lagen die Kosten noch bei etwa 80.000 US-Dollar pro Tag.

    Seit September hat Saudi Aramco über Schiff-zu-Schiff-Umladungen außerhalb der Straße von Hormus Millionen Barrel Rohöl verkauft und damit die Ölströme durch die strategische Wasserstraße wieder auf das Niveau vor dem Konflikt gebracht.

    Unabhängig davon erhöhte Saudi Aramco die November-OSPs für Nordwesteuropa über alle Sorten hinweg um 3 US-Dollar je Barrel.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,43$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohöl teurer Saudi-Aramco erhöht den Ölpreis für Europa Saudi-Arabien hat seine Ölpreise für Verkäufe nach Asien im November unerwartet auf Sechsjahrestiefs gesenkt und sie zugleich für Nordwesteuropa und den Mittelmeerraum angehoben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     