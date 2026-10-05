Saudi-Aramco erhöht den Ölpreis für Europa

Am Sonntag hatten die OPEC+ Mitgleider beschlossen, die Fördermenge unverändert zu lassen. Aramco legt jeden Monat den OSP (Official Selling Price) neu fest.

Der größte Rohölexporteur des Nahen Ostens setzte den offiziellen Verkaufspreis für Arab Light-Rohöl nach Asien im November auf 5 US-Dollar je Barrel unter den Durchschnitt der Preise von Oman und Dubai fest. Das entspricht einem Rückgang um 3 US-Dollar gegenüber dem Vormonat. Der Abschlag für November ist laut Reuters-Daten der größte seit Juni 2020.

Analysten hatten erwartet, dass Saudi-Arabien und andere Golfstaaten ihren offiziellen Verkaufspreis erhöhen würden.

Die OSP-Senkungen sollen offenbar darauf abzielten, Käufer für die erhöhten Frachtkosten zu entschädigen.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Die niedrigeren OSPs könnten die Wartezeit und die längere Transportdauer für saudisches Öl ausgleichen, das vom ägyptischen Hafen Sidi Kerir exportiert wird, wo es zu Verzögerungen bei der Verladung von Ladungen gekommen ist. Das Unternehmen versucht damit, seine Marktanteile in Asien zu schützen.

Die Kosten für die Buchung eines sehr großen Rohöltankers, der 2 Millionen Barrel Öl vom Golf nach China transportieren kann, beliefen sich laut LSEG-Daten am Freitag auf 1,2 Millionen US-Dollar pro Tag. Vor einem Jahr lagen die Kosten noch bei etwa 80.000 US-Dollar pro Tag.

Seit September hat Saudi Aramco über Schiff-zu-Schiff-Umladungen außerhalb der Straße von Hormus Millionen Barrel Rohöl verkauft und damit die Ölströme durch die strategische Wasserstraße wieder auf das Niveau vor dem Konflikt gebracht.

Unabhängig davon erhöhte Saudi Aramco die November-OSPs für Nordwesteuropa über alle Sorten hinweg um 3 US-Dollar je Barrel.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,43 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!