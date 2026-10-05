Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 05.10. - FR 40 schwach -1,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.178,98 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: Continental +1,66 %, Fresenius Medical Care +0,59 %, Fresenius +0,50 %
Flop-Werte: Scout24 -1,73 %, Siemens Healthineers -1,62 %, adidas -1,14 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:27) bei 30.309,18 PKT und fällt um -0,58 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +1,64 %, Evonik Industries +1,55 %, CTS Eventim +1,45 %
Flop-Werte: Salzgitter -3,06 %, AUTO1 Group -2,80 %, ThyssenKrupp -2,52 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.054,62 PKT und fällt um -0,76 %.
Top-Werte: TeamViewer +3,41 %, ATOSS Software +2,16 %, OHB +1,28 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -3,72 %, Eckert & Ziegler -2,62 %, Jenoptik -2,45 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.221,72 PKT und verliert bisher -0,55 %.
Top-Werte: Banco Santander +2,19 %, Air Liquide +2,11 %, Anheuser-Busch InBev +0,89 %
Flop-Werte: Schneider Electric -9,13 %, Hermes International -2,90 %, BNP Paribas (A) -1,90 %
Der AT 20 steht bei 6.697,35 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,57 %, OMV +0,46 %, UNIQA Insurance Group +0,12 %
Flop-Werte: voestalpine -1,91 %, Lenzing -1,27 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:27) bei 13.710,96 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: UBS Group +1,08 %, Novartis +0,87 %, Givaudan +0,80 %
Flop-Werte: Swiss Re -0,49 %, Geberit -0,36 %
Der FR 40 bewegt sich bei 7.811,32 PKT und fällt um -1,29 %.
Top-Werte: Air Liquide +2,11 %, Dassault Systemes +1,01 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +0,63 %
Flop-Werte: Schneider Electric -9,13 %, Hermes International -2,90 %, Credit Agricole -2,51 %
Der SE 30 steht aktuell (09:48:26) bei 3.256,67 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Getinge (B) +0,73 %, AstraZeneca +0,57 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,40 %
Flop-Werte: Skanska (B) -5,47 %, Nordea Bank Abp -0,99 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.720,00 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,28 %, Viohalco +0,98 %, Allwyn +0,91 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,53 %, Jumbo -0,48 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,33 %
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