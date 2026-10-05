Saab greift nach dem nächsten Milliardenmarkt: Drohnenabwehr auf hoher See

Saab baut sein Geschäft mit Drohnenabwehr weiter aus. Die britische Tochter des schwedischen Rüstungskonzerns hat gemeinsam mit Kraken Technology einen autonomen "Drone Seeker" entwickelt, der Schiffe, Häfen und kritische Infrastruktur künftig vor Angriffen aus der Luft schützen könnte. Das System verbindet Saabs kompaktes Giraffe-1X-Radar mit Krakens autonomem Überwasserschiff K3 Scout . Der unbemannte Schnellboot-Prototyp kann vollständig autonom operieren und soll selbst kleine Flugobjekte frühzeitig erkennen. Innerhalb von weniger als sieben Monaten hätten beide Unternehmen das Konzept bis zum funktionsfähigen Prototyp entwickelt, teilte Saab am Montag mit. Erste Seeversuche zur Radarleistung unter maritimen Bedingungen seien bereits absolviert worden.

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Die K3 Scout ist 8,4 Meter lang, erreicht laut Hersteller bis zu 55 Knoten und besitzt bei 25 Knoten eine Reichweite von rund 650 Seemeilen. Dank einer Nutzlastkapazität von bis zu 600 Kilogramm lässt sich die Plattform mit unterschiedlichen Sensoren und Missionssystemen ausstatten. Im Mittelpunkt der Saab-Lösung steht das Giraffe 1X. Das weniger als 150 Kilogramm schwere 3D-Radar überwacht den gesamten Suchraum einmal pro Sekunde und wurde speziell auch für sogenannte "Low, Slow and Small"-Ziele ausgelegt. Saab zufolge kann das System selbst eine Drohne, die leichter als ein Milchkarton ist, noch aus einer Entfernung von rund vier Kilometern erfassen.

Für Saab eröffnet die Kombination einen zusätzlichen Absatzmarkt. Drohnenabwehr wird längst nicht mehr nur an Land benötigt. Kriegsschiffe, Handelshäfen, Offshore-Windparks, Öl- und Gasanlagen sowie andere maritime Infrastruktur gelten zunehmend als mögliche Ziele kostengünstiger Drohnen. Der autonome Sensorträger könnte dabei vorgeschoben eingesetzt werden und bemannten Schiffen frühzeitig ein Lagebild liefern. Die Technologie ist zudem nicht völlig losgelöst von bestehenden Beschaffungsprogrammen. Erst im September lieferte Saab Giraffe-1X-Systeme an die britische Royal Air Force. Bereits im April hatte das britische Verteidigungsministerium Radarsysteme im Wert von rund 24 Millionen britische Pfund bestellt. Auch Krakens K3 Scout befindet sich bereits auf dem Weg zur Industrialisierung: Seit April läuft die Serienproduktion gemeinsam mit Rheinmetall bei Blohm+Voss in Hamburg. Rheinmetall ist zudem an Kraken beteiligt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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