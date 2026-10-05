ANALYSE-FLASH
JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 345 Euro
- JPMorgan hält an Kursziel von 345 Euro fest
- PTCs Aktivitäten ergänzen sich gut mit Schneider Electric
- Große Zukäufe überzeugen europäische Anleger selten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric mit Blick auf die geplante Übernahme von PTC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Üblicherweise begeistere ein solch großer Zukauf europäische Investoren nicht, auch wenn der Technologiekonzern mit seinen Deals in der Vergangenheit strategisch überzeugt habe, schrieb Phil Buller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. PTC sei aber ein Qualitätsunternehmen, und die Aktivitäten beider Unternehmen ergänzten sich eher, als sich zu überlappen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:28 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,88 % und einem Kurs von 276,4 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+27,76 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 345 Euro