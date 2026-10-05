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    Bighorn Metals Corp. gibt Explorationsarbeitsprogramm für Herbst 2026 auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Loljuh bekannt

    Bighorn Metals Corp. gibt Explorationsarbeitsprogramm für Herbst 2026 auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Loljuh bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Bighorn“) freut sich, sein für den Herbst 2026 geplantes Explorationsprogramm auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Loljuh (das „Projekt Loljuh“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich etwa 40 Kilometer südlich von Smithers (British Columbia) befindet.

     

    Das geplante Programm soll auf früheren Explorationsarbeiten und dem Feldprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2025 aufbauen, um vorrangige Kupfer-Gold-Ziele, die durch geologische Kartierungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie Feldbeobachtungen identifiziert wurden, weiter zu evaluieren.

     

    Highlights

     

    • Das Projekt Loljuh umfasst sieben bekannte mineralisierte Zonen, darunter die Zonen „Loljuh Stock“ und „Pete“ sowie Skarn-, Stockwork- und kupferhaltige Adervorkommen.
    • Die Exploration auf Loljuh reicht bis ins Jahr 1969 zurück und umfasste geologische Kartierungen, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, Gesteins- und Bodenprobenahmen sowie luftgestützte magnetische und radiometrische Vermessungen.
    • Im Rahmen des Explorationsprogramms im Jahre 2025 wurden zahlreiche Gold-, Kupfer- und Zinkanomalien im Boden identifiziert sowie mehrere Gebiete, in denen Stichproben des Gesteins anomale Metallwerte ergaben. Zu den Ergebnissen zählten 237 ppb Au, 65,5 g/t Ag und 2,49 % Cu in Probe 280685 sowie 5.750 ppm Cu in Probe 304134.

     

    Das Explorationsprogramm für den Herbst 2026

     

    Das geplante Explorationsprogramm für den Herbst 2026 wird sich auf vorrangige Gebiete konzentrieren, die durch historische Explorationen sowie die Ergebnisse der geologischen Kartierung und Gesteinsprobenahme sowie der geochemischen Bodenuntersuchungen des Unternehmens aus dem Jahr 2025 identifiziert wurden.

     

    Sieben vorrangige Punktanomalien wurden für Schürfgrabenarbeiten und nachfolgende Probenahmen empfohlen. Darüber hinaus wurden fünf Zielgebiete für Infill-Bodenprobenahmen identifiziert, wobei sowohl die Linien als auch die Stationen für Probenahmen in Abständen von 25 Metern angeordnet sind. Je nach Feldbeobachtungen und Ergebnissen könnten diese Gebiete auch für den Grabenaushub von Hand in Betracht gezogen werden.

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