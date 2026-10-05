AKEEYO präsentiert die ultraleichte Ride-Kamera 711Air auf der Global Sources Hong Kong 2026
SHENZHEN, China, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, eine Marke für Dashcams und Fahrkameras für Autos, Motorräder und Fahrräder, wird im Oktober auf der Global Sources Hong Kong Shows ausstellen. Auf der Messe wird AKEEYO sein neues Modell 711Air sowie die Modelle AKY-710Lite, AKY-730Pro, NV-X2, XPRO und 750Lite den internationalen Einkäufern, Händlern und Medienvertretern vorstellen.
Für AKEEYO ist die Global Sources Hong Kong die richtige Plattform, um die 711Air vorzustellen. Käufer und Markeninhaber können die 80 g leichte Kamera in die Hand nehmen und die One-Touch-Aufnahme persönlich ausprobieren. Händler, die an einer Zusammenarbeit mit AKEEYO interessiert sind, können gerne das Anfrageformular unter Link ausfüllen.
Ausgestellte Produkte
Neu: 711Air – eine leichte Dashcam für Zweiradfahrer – konzipiert für die Helmmontage sowie als leichtes, langlebiges und benutzerfreundliches Gerät.
- Lange Akkulaufzeit: Ein 1800--mAh--Akku ermöglicht 8 bis 10 Stunden ununterbrochene Aufnahme.
- Ultraleichte Bauweise: Mit nur 80 g ist sie beim Tragen unter einem Helm kaum zu spüren.
- Aufnahme mit einem Tastendruck: Einmaliges Drücken startet die Aufnahme, und haptisches Feedback (durch den Motor) bestätigt das Ein- und Ausschalten sowie den Aufnahmestatus, ohne dass man auf das Gerät schauen muss.
- AOV-Langzeitüberwachung: ermöglicht eine Überwachung von bis zu 36 Stunden.
- Vernetzt und aktualisierbar: 2,4-GHz-Wi-Fi, Begleit-App und OTA-Firmware-Updates.
Ebenfalls zu sehen
- AKY-730Pro: AKEEYOs Flaggschiff-4K-Touchscreen-Kamera für Motorräder und Fahrräder.
- AKY-710Lite: Eine Kamera mit langer Akkulaufzeit für Fahrer, die auf längeren Touren Aufnahmen machen.
- 750Lite:Der Ausdauerspezialist für Langstreckenfahrten und ganztägige Lieferfahrten – mit bis zu 24 Stunden Aufnahmezeit in 1080p und bis zu 120 Stunden Überwachung im AOV-Modus.
- NV-X2: Nachtsicht-Dashcam der nächsten Generation mit zwei 2K-Objektiven sowie großen Blendenöffnungen (F1,0 vorne, F1,7 hinten), entwickelt für klare Aufnahmen bei Dunkelheit.
- XPRO: Entwickelt für ausgewählte Toyota RAV4-Modelle; ersetzt das originale Spiegelgehäuse durch eine 4K-Dashcam im Werksdesign. Für gängige Fahrzeugmodelle in verschiedenen Märkten sind ebenfalls maßgeschneiderte Lösungen erhältlich.
Besuchen Sie AKEEYO auf der Global Sources 2026
- Show:Global Sources Consumer Electronics & Global Sources Electronic Components
- Termine: 11. bis 14. Oktober 2026
- Veranstaltungsort: 1. Etage, AsiaWorld--Expo, Hongkong
- AKEEYO- -Stand: 5D12
Informationen zu AKEEYO
AKEEYO entwickelt Dashcams und Kameras für Autos, Motorräder und Fahrräder, die für reale Straßenbedingungen ausgelegt sind – mit 4K-Aufnahme, wetterfester Bauweise und App-Steuerung.
Website: www.akeeyo.com
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