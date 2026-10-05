🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    AKEEYO präsentiert die ultraleichte Ride-Kamera 711Air auf der Global Sources Hong Kong 2026

    SHENZHEN, China, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO, eine Marke für Dashcams und Fahrkameras für Autos, Motorräder und Fahrräder, wird im Oktober auf der Global Sources Hong Kong Shows ausstellen. Auf der Messe wird AKEEYO sein neues Modell 711Air sowie die Modelle AKY-710Lite, AKY-730Pro, NV-X2, XPRO und 750Lite den internationalen Einkäufern, Händlern und Medienvertretern vorstellen.

    Für AKEEYO ist die Global Sources Hong Kong die richtige Plattform, um die 711Air vorzustellen. Käufer und Markeninhaber können die 80 g leichte Kamera in die Hand nehmen und die One-Touch-Aufnahme persönlich ausprobieren. Händler, die an einer Zusammenarbeit mit AKEEYO interessiert sind, können gerne das Anfrageformular unter Link ausfüllen.

    Ausgestellte Produkte

    Neu: 711Air – eine leichte Dashcam für Zweiradfahrer – konzipiert für die Helmmontage sowie als leichtes, langlebiges und benutzerfreundliches Gerät.

    • Lange Akkulaufzeit: Ein 1800--mAh--Akku ermöglicht 8 bis 10 Stunden ununterbrochene Aufnahme.
    • Ultraleichte Bauweise: Mit nur 80 g ist sie beim Tragen unter einem Helm kaum zu spüren.
    • Aufnahme mit einem Tastendruck: Einmaliges Drücken startet die Aufnahme, und haptisches Feedback (durch den Motor) bestätigt das Ein- und Ausschalten sowie den Aufnahmestatus, ohne dass man auf das Gerät schauen muss.
    • AOV-Langzeitüberwachung: ermöglicht eine Überwachung von bis zu 36 Stunden.
    • Vernetzt und aktualisierbar: 2,4-GHz-Wi-Fi, Begleit-App und OTA-Firmware-Updates.

    Join AKEEYO at Global Sources Hong Kong 2026 — Booth 5D12, to see the 711Air in person.

    Ebenfalls zu sehen

    • AKY-730Pro: AKEEYOs Flaggschiff-4K-Touchscreen-Kamera für Motorräder und Fahrräder.
    • AKY-710Lite: Eine Kamera mit langer Akkulaufzeit für Fahrer, die auf längeren Touren Aufnahmen machen.
    • 750Lite:Der Ausdauerspezialist für Langstreckenfahrten und ganztägige Lieferfahrten – mit bis zu 24 Stunden Aufnahmezeit in 1080p und bis zu 120 Stunden Überwachung im AOV-Modus.
    • NV-X2: Nachtsicht-Dashcam der nächsten Generation mit zwei 2K-Objektiven sowie großen Blendenöffnungen (F1,0 vorne, F1,7 hinten), entwickelt für klare Aufnahmen bei Dunkelheit.
    • XPRO: Entwickelt für ausgewählte Toyota RAV4-Modelle; ersetzt das originale Spiegelgehäuse durch eine 4K-Dashcam im Werksdesign. Für gängige Fahrzeugmodelle in verschiedenen Märkten sind ebenfalls maßgeschneiderte Lösungen erhältlich.

    Besuchen Sie AKEEYO auf der Global Sources 2026

    • Show:Global Sources Consumer Electronics & Global Sources Electronic Components
    • Termine: 11. bis 14. Oktober 2026
    • Veranstaltungsort: 1. Etage, AsiaWorld--Expo, Hongkong
    • AKEEYO- -Stand: 5D12

    Informationen zu AKEEYO

    AKEEYO entwickelt Dashcams und Kameras für Autos, Motorräder und Fahrräder, die für reale Straßenbedingungen ausgelegt sind – mit 4K-Aufnahme, wetterfester Bauweise und App-Steuerung.

    Website: www.akeeyo.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/akeeyo-prasentiert-die-ultraleichte-ride-kamera-711air-auf-der-global-sources-hong-kong-2026-302891087.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AKEEYO präsentiert die ultraleichte Ride-Kamera 711Air auf der Global Sources Hong Kong 2026 SHENZHEN, China, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ - AKEEYO, eine Marke für Dashcams und Fahrkameras für Autos, Motorräder und Fahrräder, wird im Oktober auf der Global Sources Hong Kong Shows ausstellen. Auf der Messe wird AKEEYO sein neues Modell …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     