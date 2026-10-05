Air Liquide steckt vier Milliarden in Aktienrückkäufe - Mittelfristziele
- Aktienrückkäufe kosten erstmals vier Milliarden Euro
- Über 40 Milliarden Euro Kapitalausgaben bis 2030
- Bis 2030: zehn Prozent mehr Gewinn je Aktie jährlich
PARIS (dpa-AFX) - Der Gasekonzern Air Liquide will in den kommenden beiden Jahren erstmals Aktien zurückkaufen. Dafür wollen die Franzosen über die beiden Jahre vier Milliarden Euro ausgeben, wie sie am Montag anlässlich eines Investorentages in Paris mitteilten. Bis 2030 visiert der Konzern ein durchschnittliches jährliches Wachstum des wiederkehrenden Gewinns je Aktie um 10 Prozent an. Die bereinigte Rendite auf das eingesetzte Kapital soll in dem Jahr bei über 11 Prozent liegen. Die Air-Liquide-Aktie stieg im frühen Handel um drei Prozent.
Unternehmenschef Francois Jackow peilt ein mittelfristiges Umsatzplus von im Schnitt 5 Prozent jährlich an und will damit das Branchenwachstum übertreffen. Dabei sind Schwankungen bei Wechselkursen und Energiepreisen ausgeklammert. Die operative Marge soll sich zu konstanten Energiepreisen bis zum Ende des Jahrzehnts um 4 bis 6 Prozentpunkte verbessern. 2025 machte Air Liquide 26,9 Milliarden Euro Erlös bei einer operativen Marge von 20,7 Prozent.
Insgesamt hat Air Liquide bis 2030 mehr als 40 Milliarden Euro an Kapitalausgaben vorgesehen, über die Hälfte davon soll in höhere Investitionen und Übernahmen fließen. Der Rest soll in das Aktienrückkaufprogramm sowie eine regulär wachsende Dividendenzahlung gesteckt werden./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 174,5 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 185,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von -7,64 %/+18,33 % bedeutet.
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Aber was Air Liquide betrifft, habe ich (von früher, ds ich Französin bin, die in Deutschland seit vielen Jahren lebt) die Nominalaktien direkt in Frankreich bei Air Liquide. So viel ich weiß, ist es für Ausländer auf Anfrage auch möglich. Allerdings muss man dann in Deutschland eine Steuererklärung machen mit Anlage Kap (aber die mache ich sowieso), und die französische Quellensteuer wird dann angerechnet.
Norwegen und Irland greifen noch etwas unverschämter in die (Klein )aktionärstaschen . Aber in unserem lieben EU - Nachbarland ( Air Liquide ) ist es erklärte politische Absicht . Bin seit Jahrzehnten mit einer Französin verheiratet - unser Steuerberater freut sich imer besonders über die Nickeligkeiten von überm Rhein !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut bei den Kontoauszügen der DKB: