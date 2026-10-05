Rheinmetall, Airbus und BAE Systems mit 14,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Wer auf den im Vergleich zu den Höchstständen reduzierten Kursniveaus eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Nach den markanten Kursanstiegen der den Rüstungsaktien zuzuzählenden Werte, wie beispielsweise Airbus, Rheinmetall und BAE Systems korrigierten diese Aktien in den vergangenen Monaten teilweise kräftig nach unten. So hat beispielsweise die Rheinmetall-Aktie seit ihrem Allzeithoch vom Oktober 2025 oberhalb von 2.000 Euro mit aktuell 956 Euro mehr als die Hälfte ihres damaligen Wertes eingebüßt.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 14,50% Morgan Stanley Protect Pro Euro Defence 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 14,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

14,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 29.10.26 an den jeweiligen Heimatbörsen festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro Euro Defence 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 29.10.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 14,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 5.11.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 14,50% Morgan Stanley Protect Pro Euro Defence 26–27-Anleihe, fällig am 5.11.27, ISIN: DE000MS0JFF2, kann derzeit in einer Stückelung von 2.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro Euro Defence 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 14,50 Prozent, wenn keine der drei Rüstungsaktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.