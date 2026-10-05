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    25 Prozent weg – jetzt das

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    Novo hängt bei der FDA fest – und der Grund ist nicht das Medikament

    Die FDA sieht bei Novos Hämophilie-Medikament Denecimig keine Mängel bei Wirksamkeit oder Sicherheit. Trotzdem hängt die Zulassung weiter fest – ausgerechnet in einer schwierigen Phase für die Aktie.

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    25 Prozent weg – jetzt das - Novo hängt bei der FDA fest – und der Grund ist nicht das Medikament
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt die Entscheidung über Novo Nordisks Hämophilie-Medikament Denecimig – und nennt bislang keinen neuen Termin. Der Grund liegt nicht in Wirksamkeit oder Sicherheit des Wirkstoffs, sondern in noch laufenden Maßnahmen an einer Produktionsstätte nach einer FDA-Inspektion. Novo hält trotzdem an einer möglichen Markteinführung in den USA im ersten Halbjahr 2027 fest und bestätigt zugleich den Finanzausblick für 2026.

    Der Zulassungsantrag für Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A bei Erwachsenen und Kindern war bereits im September 2025 eingereicht worden. Ursprünglich hatte Novo mit einer Entscheidung im dritten Quartal 2026 gerechnet. Die FDA habe jedoch keine Mängel bei den klinischen Wirksamkeits- oder Sicherheitsdaten festgestellt. Der Konzern arbeitet nach eigenen Angaben weiter daran, die offenen Anforderungen am Produktionsstandort abzuarbeiten. Andere bereits vermarktete Produkte seien davon nicht betroffen.

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    Für Anleger kommt die Verzögerung in einer ohnehin schwierigen Phase. Die Novo-Aktie liegt 2026 rund 25 Prozent im Minus. Gleichzeitig versucht der Konzern, seine Pipeline breiter aufzustellen und den Rückgang der Wachstumsdynamik im bisherigen GLP-1-Boom abzufedern. Erst Ende September sicherte sich Novo außerhalb Chinas weitreichende Rechte am experimentellen Abnehmwirkstoff HRS-1596 von Jiangsu Hengrui. Das Paket kann einschließlich Vorauszahlung und weiterer Meilensteine bis zu 2,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

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    Auch bei den eigenen Abnehmmedikamenten liefert Novo neue Daten. CagriSema, eine Kombination aus zwei Wirkstoffen gegen Adipositas, erzielte in einer Phase-3-Studie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent. Zum Vergleich: Unter Tirzepatid, dem Wirkstoff hinter Eli Lillys Adipositas-Therapie, waren es 9,1 Prozent. In einer weiteren Studie senkte CagriSema das Körpergewicht gegenüber Placebo um 21 Prozent.

    Doch die Börse verlangt inzwischen mehr als starke Studiendaten. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag verlor die Aktie weiter, während Analysten verstärkt auf Wettbewerb, Patentabläufe und die operative Umsetzung der Pipeline schauen. CFRA stufte die US-Hinterlegungsscheine zuletzt von "Hold" auf "Sell" ab. Die verlängerte FDA-Prüfung von Denecimig trifft Novo damit nicht finanziell im laufenden Jahr – sie verstärkt aber genau die Sorge, die Anleger derzeit am meisten beschäftigt: ob der Konzern seine nächste Produktgeneration schnell genug auf den Markt bringen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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