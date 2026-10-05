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    Besonders beachtet!

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    MercadoLibre Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die MercadoLibre Aktie, bisher, um +5,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MercadoLibre Aktie.

    Besonders beachtet! - MercadoLibre Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 05.10.2026
    Foto: miglagoa - stock.adobe.com

    MercadoLibre ist führender E‑Commerce- und Fintech-Anbieter in Lateinamerika. Kern: Online-Marktplatz, Logistik (Mercado Envios), Zahlungsdienstleistungen und digitale Bank/Wallet (Mercado Pago), Kreditvergabe. Starke Marktstellung v.a. in Brasilien, Argentinien, Mexiko. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Shopee, lokale Händler. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Payment, Logistik und Finanzierung.

    MercadoLibre Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von MercadoLibre. Sie steigt um +5,75 % auf 1.593,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MercadoLibre Aktie. Nach einem Plus von +3,34 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.593,50. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die MercadoLibre Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,27 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,04 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    MercadoLibre Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,96 %
    1 Monat -8,55 %
    3 Monate +1,27 %
    1 Jahr -15,94 %
    Stand: 05.10.2026, 10:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur MercadoLibre Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste von rund 20 % binnen Tagen und einen möglichen Einfluss der Wahl in Brasilien. Im Fokus steht das Kreditportfolio, das im Q2 2026 um 75 % auf 16,4 Mrd. US-Dollar wuchs. Diskutiert werden anfängliche Ergebnisbelastungen durch IFRS9-Wertberichtigungen sowie spätere Zinserträge und Rückstellungsauflösungen bei Tilgung. Weitere Themen sind der Logistikausbau in Mexiko und regulatorischer Widerstand gegen die Pharmaexpansion in Brasilien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MercadoLibre eingestellt.

    Zur MercadoLibre Diskussion

    Informationen zur MercadoLibre Aktie

    Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,00 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. eBay notiert im Minus, mit -0,35 %. Alibaba Group notiert im Plus, mit +1,91 %. Shopify legt um +1,01 % zu Sea (A) notiert im Plus, mit +0,71 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der MercadoLibre Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MercadoLibre Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    MercadoLibre

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    -14,19 %
    +38,18 %
    +16,34 %
    +865,32 %
    +7.291,22 %
    ISIN:US58733R1023WKN:A0MYNP
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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