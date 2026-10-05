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    Chartanalyse

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    AXA-Aktie unter Druck: 200-Tage-Linie rückt in den Fokus

    Der langfristige Aufwärtstrend der AXA-Aktie steht vor einer Bewährungsprobe: Nach dem Rückzug vom Dreijahreshoch liegt der Kurs nur noch knapp über der 200-Tage-Linie. Nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus.

    Chartanalyse - AXA-Aktie unter Druck: 200-Tage-Linie rückt in den Fokus
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    AXA-Aktie: Aufwärtstrend über drei Jahre

    Die AXA-Aktie hat sich im Dreijahreszeitraum deutlich verteuert, allerdings mit mehreren ausgeprägten Korrekturen. Das tiefste Schlusskursniveau lag am 20. Oktober 2023 bei 27,10. Nach dem Anstieg im Frühjahr 2024 folgte im Juni ein Rücksetzer auf 29,44. Anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Auch die Schwächephase zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 änderte nichts an der langfristigen Richtung. Am 30. Juli 2026 erreichte die Aktie mit 45,81 ihr Dreijahreshoch. Seither hat die Dynamik nachgelassen.

    Aktueller Kurs: Korrektur unterhalb des Hochs

    Der jüngste Schlusskurs vom 2. Oktober 2026 beträgt 41,96. Damit notiert AXA rund 8,4 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber weiterhin 54,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Kurzfristig überwiegt die Schwäche: Vom Schlusskurs bei 45,00 am 21. September ging es innerhalb weniger Handelstage deutlich abwärts. Dabei wurde auch das Septembertief bei 42,81 unterschritten. Die jüngste Bewegung belastet somit das kurzfristige Chartbild.

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    200-Tage-Linie: Trendpuffer wird kleiner

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelsschlusskurse liegt bei 41,48. Der aktuelle Kurs befindet sich rund 1,2 Prozent darüber. Damit bleibt ein wichtiges langfristiges Trendsignal positiv, der Abstand ist jedoch gering. Ein nachhaltiger Rückfall unter die 200-Tage-Linie würde das technische Bild eintrüben; eine Stabilisierung oberhalb könnte die übergeordnete Aufwärtsstruktur stützen.

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    Unterstützungen und Widerstände im AXA-Chart

    Eine erste Unterstützungszone liegt bei 41,35 bis 41,48, wo frühere Schlusskurse und die 200-Tage-Linie zusammenkommen. Darunter bietet der Bereich von 40,97 bis 41,17 weitere Orientierung. Aufwärts stellt die unterschrittene Zone bei 42,74 bis 42,81 einen ersten Widerstand dar. Weitere Hürden liegen bei 44,89 bis 45,00 sowie am Dreijahreshoch bei 45,81.

    AXA

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    ISIN:FR0000120628WKN:855705Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AXA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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