🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    ROUNDUP

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Schneider kauft PTC für 22,6 Milliarden Dollar
    • Kauf soll Produktdesign und Datenmanagement stärken
    • Ab Jahr drei sollen Kosten um 250 Millionen sinken
    ROUNDUP - Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fällt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RUEIL-MALMAISON/BOSTON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro), wie der Siemens -Konkurrent am Montag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Mit PTC will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken. Es ist die bisher größte Übernahme der Franzosen. Während sich PTC-Anleger auf einen kräftigen Aufschlag auf den zuletzt gezahlten Aktienkurs freuen können, fiel die Schneider-Aktie in Paris deutlich.

    Das im EuroStoxx 50 notierte Papier sackte am Vormittag um 8 Prozent auf 278,85 Euro ab. Damit hat der Kurs in diesem Jahr noch ein Plus von knapp 19 Prozent aufzuweisen. Über die vergangenen fünf Jahre hat er sich fast verdoppelt. Das strategische Kalkül der Franzosen sei angesichts der starken Entwicklung von PTC deutlich, schrieb Analyst Lucas Ferhani von der US-Investmentbank Jefferies. Gleichwohl berge das Geschäft Risiken hinsichtlich des Zeitpunkts und der angestrebten Synergien, obwohl Schneider PTC wegen der KI-Sorgen im Softwaresektor zu einer historisch günstigen Bewertung bekomme.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    258,98€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    290,03€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im fusionierten Unternehmen sollen die jährlichen Kosten ab dem dritten Jahr um 250 Millionen Euro niedriger liegen, beim Umsatz erhofft sich Schneider 800 Millionen Euro an Synergien. Zuvor hatten die "Financial Times" und die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen bevorstehenden Deal berichtet.

    Mit dem vereinbarten Kaufpreis legt Schneider eine Prämie von 42 Prozent auf den PTC-Schlusskurs vom Freitag (144,03 Dollar) drauf. Auf Sicht von zwölf Monaten hat die PTC-Aktie zuvor fast 30 Prozent an Wert eingebüßt. An der Börse sorgen sich Anleger seit einiger Zeit, dass Softwareanbieter im Wettbewerb mit neuen KI-Angeboten das Nachsehen haben könnten.

    Gemeinsam schaffe man das branchenweit umfassendste Software- und KI-Unternehmen, sagte Schneider-Chef Olivier Blum laut Mitteilung. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum dritten Quartal 2027 erwartet. Schneider zieht zudem seine Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf den 16. Oktober vor.

    Schneider ist wie Rivale Siemens stark in der Automatisierung von Industrieanlagen vertreten und kauft seit geraumer Zeit insbesondere an der Schnittstelle zwischen Software und Hardware zu. Zuletzt vereinbarte Schneider den Kauf des bulgarischen SDax -Unternehmens Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro. Shelly stellt vor allem vernetzte Geräte für die Heimautomatisierung her./men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,02 % und einem Kurs von 276 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 323,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -0,79 %/+26,77 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fällt Der Technologiekonzern Schneider Electric setzt seine Übernahmetour mit dem Kauf des US-Softwareanbieters PTC fort. Dafür blättern die Franzosen 205 US-Dollar je Aktie hin und damit insgesamt 22,6 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro), wie der Siemens …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     