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    Die große Amerika-Wette

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    Bayer setzt 2,2 Milliarden Dollar auf einen Plan, der Pharma verändern soll

    Die USA liefern Bayer schon heute mehr als ein Drittel des Pharmaumsatzes. Jetzt fließen weitere Milliarden in den Ausbau – trotz wachsendem politischen Druck auf die Medikamentenpreise.

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    Die große Amerika-Wette - Bayer setzt 2,2 Milliarden Dollar auf einen Plan, der Pharma verändern soll
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Bayer setzt Milliarden auf den US-Pharmamarkt: Der Konzern will 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 2,0 Milliarden Euro) in einen neuen Produktionsstandort in New Albany im Bundesstaat Ohio investieren. Rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen, während der Bauphase zusätzlich etwa 1.500 Jobs. Der Schritt ist Teil einer deutlich größeren Wette: Die USA stehen inzwischen für 35 Prozent des weltweiten Umsatzes der Pharmasparte – 2018 waren es erst 20 Prozent. Bis zum Ende des Jahrzehnts will Bayer den US-Umsatz verdoppeln.

    Der neue Standort soll Wirkstoffe und fertige Arzneimittel an einem Campus produzieren und zunächst die Bereiche Onkologie sowie Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen unterstützen. Das erste Modul für Wirkstoffe soll 2031 anlaufen, die Produktion fertiger Medikamente 2034 folgen. Bayer setzt dabei auf Automatisierung und digitale Technologien.

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    "Es ist eine sehr bewusste Entscheidung, unsere Präsenz in den USA neben unserer historisch starken Präsenz in Europa und unserer starken Präsenz in Asien auszubauen", sagte Sebastian Guth, Chief Operating Officer der Pharmasparte. Konzernchef Bill Anderson erklärte: "Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum."

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    Die Investition kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der US-Markt für Bayer immer wichtiger wird. In den vergangenen fünf Jahren flossen bereits mehr als 7 Milliarden US-Dollar in Pharma-Forschung, Entwicklung und Produktion in den USA. Wachstum liefern sollen unter anderem Kerendia gegen chronische Nierenerkrankungen, das Prostatakrebsmedikament Nubeqa und der Wirkstoffkandidat Asundexian zur Schlaganfallprävention.

    Gleichzeitig steigt der politische Druck auf die Branche. US-Präsident Donald Trump fordert niedrigere Medikamentenpreise in den Vereinigten Staaten und höhere Preise in anderen Industrieländern. Für Bayer macht das den Ausbau vor Ort strategisch noch wichtiger: Produktion, Nachfrage und ein größerer Teil des künftigen Wachstums sollen künftig stärker in den USA gebündelt werden.

    Für Anleger ist die Botschaft klar: Bayer steckt nicht nur weitere Milliarden in Kapazitäten, sondern baut seine Pharmasparte gezielt auf den Markt aus, der bereits heute mehr als ein Drittel ihres weltweiten Umsatzes liefert. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt aber erst später – wenn aus der milliardenschweren Expansion tatsächlich deutlich mehr Umsatz und Ergebnis werden müssen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 44,68EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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