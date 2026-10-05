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    Hormus macht Bagdad nervös

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    Irak macht beim Öl etwas, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab

    Bagdad übernimmt plötzlich selbst einen Teil des Exportrisikos. Der Schritt soll Käufer zurückholen und teure Abschläge verhindern.

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    Hormus macht Bagdad nervös - Irak macht beim Öl etwas, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab
    Foto: Vahid Salemi - AP

    Der Irak verändert seine Ölstrategie und übernimmt erstmals seit Jahrzehnten selbst den Transport einer großen Rohölladung durch die Straße von Hormus. Wie Bloomberg berichtet, hat die staatliche Iraqi Oil Tankers Co. einen Supertanker mit rund 2 Millionen Barrel Rohöl beladen und durch die Meerenge geschickt. Bisher holten Käufer das Öl meist selbst in Basra ab. Nun bringt Bagdad die Fracht eigenständig aus dem Persischen Golf heraus – ein Schritt, der neue Käufer erschließen und die Preisabschläge auf irakisches Öl verringern soll.

    Der Strategiewechsel kommt mitten in einer weiterhin angespannten Lage am Golf. Im September lagen die irakischen Rohölexporte bis zum 21. des Monats bei durchschnittlich rund 2,6 Millionen Barrel pro Tag. Im August waren es nur etwa 2 Millionen Barrel gewesen, vor dem Krieg dagegen noch 3,3 bis 3,5 Millionen Barrel täglich. Gleichzeitig suchen Produzenten im gesamten Nahen Osten verstärkt nach Tankerkapazitäten, um Rohöl und raffinierte Produkte wieder verlässlicher durch die Meerenge zu bringen.

    Für den Irak ist die Abhängigkeit von Hormus besonders heikel. Mindestens 90 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus dem Ölgeschäft, und der Großteil der Exporte lief bislang über die südlichen Terminals bei Basra durch die Meerenge. Laut Kpler flossen im September insgesamt nur 6,02 Millionen Barrel pro Tag durch Hormus – weniger als ein Drittel der 20,64 Millionen Barrel täglich im Februar. Raketen- und Drohnenangriffe, höhere Versicherungsprämien und militärische Risiken haben den Schiffsverkehr deutlich verteuert.

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    Bagdad will deshalb mehr Kontrolle über seine Exporte gewinnen. Die Regierung sucht Finanzmittel für den Kauf eigener Tanker und prüft zugleich alternative Routen über die Türkei sowie eine geplante Verbindung zum syrischen Hafen Baniyas. Eigene Schiffe könnten dem Irak helfen, Rohöl weiter außerhalb des Golfs anzubieten und Käufern einen Teil des Kriegsrisikos abzunehmen.

    Der jüngste Transport ist damit mehr als nur eine einzelne Lieferung. Er zeigt, wie stark der Krieg die Vermarktung des irakischen Öls verändert. Statt Käufer für den riskanten Weg nach Basra zu entschädigen, versucht der Irak, die Fracht selbst durch Hormus zu bringen und erst dahinter zu verkaufen. Gelingt das dauerhaft, könnte Bagdad Preisabschläge reduzieren, neue Raffinerien erreichen und seine wichtigste Einnahmequelle robuster gegen weitere Störungen am Golf machen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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