JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach der Ankündigung strategischer Ziele bis 2030 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Die anlässlich des Kapitalmarkttages vorgestellten Ziele für den Gasehersteller und Anlagenbauer seien ambitioniert, bestätigten aber zugleich weitgehend die Erwartungen der Analysten (Konsens), schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Ziel für die Eigenkapitalrentabilität von mehr als 11 Prozent nach Steuern bis 2030 unter der Erwartung liegen./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 173,5EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,00 € , was einem Rückgang von -4,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer