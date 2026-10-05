🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    AKTIE IM FOKUS

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carl Zeiss Meditec verteidigen 200-Tage-Linie nach Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs rät zum Verkauf der Meditec-Aktie
    • Meditec-Aktie verliert im Tief gut sieben Prozent
    • Umsatzaussichten trüben den Gewinnausblick weiter
    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss Meditec verteidigen 200-Tage-Linie nach Abstufung
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs für die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind diese am Montag unter Druck geraten.

    Im Tief fiel der Kurs um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro. Er vermied jedoch ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie bei 28,98 Euro. Anschließend verringerten die Papiere den Verlust auf zuletzt nur noch gut zwei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec!
    Long
    29,45€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,35€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz eines Kursrückgangs von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn hätten die Ergebnisse des Medizintechnikherstellers wohl noch nicht ihren Tiefpunkt erreicht, argumentierte Goldman Sachs.

    Die sich verschlechternden Umsatzaussichten seien in der Bewertung noch nicht ausreichend berücksichtigt. Das überwiege Maßnahmen des Managements zur Stützung der Gewinne./bek/mis/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Carl Zeiss Meditec

    -2,12 %
    -1,75 %
    -3,99 %
    +4,78 %
    -33,27 %
    -62,73 %
    -80,78 %
    -12,72 %
    -34,87 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370
    Carl Zeiss Meditec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 30,10 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -27,82 %/-8,14 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Carl Zeiss Meditec verteidigen 200-Tage-Linie nach Abstufung Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs für die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind diese am Montag unter Druck geraten. Im Tief fiel der Kurs um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro. Er vermied jedoch ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     