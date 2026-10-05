Carl Zeiss Meditec verteidigen 200-Tage-Linie nach Abstufung

Im Tief fiel der Kurs um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro. Er vermied jedoch ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie bei 28,98 Euro. Anschließend verringerten die Papiere den Verlust auf zuletzt nur noch gut zwei Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs für die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind diese am Montag unter Druck geraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz eines Kursrückgangs von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn hätten die Ergebnisse des Medizintechnikherstellers wohl noch nicht ihren Tiefpunkt erreicht, argumentierte Goldman Sachs.

Die sich verschlechternden Umsatzaussichten seien in der Bewertung noch nicht ausreichend berücksichtigt. Das überwiege Maßnahmen des Managements zur Stützung der Gewinne./bek/mis/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 30,10 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -27,82 %/-8,14 % bedeutet.





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