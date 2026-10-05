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    Noch im Oktober?

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    "Etwas wird zusammenbrechen", warnt Peter Schiff

    Schwache Jobdaten hätten Anleihen eigentlich helfen müssen. Doch die Renditen bleiben hoch – und genau darin sieht Peter Schiff ein Warnsignal. Bill Gross schlägt ebenfalls Alarm.

    Für Sie zusammengefasst
    Noch im Oktober? - Etwas wird zusammenbrechen, warnt Peter Schiff
    Foto: Richard Drew - AP

    Peter Schiff und Bill Gross schlagen nahezu gleichzeitig Alarm am US-Anleihemarkt – und beide zielen auf dasselbe Problem: steigende Renditen trotz eigentlich anleihefreundlicher Konjunkturdaten. Schiff warnt vor der "Mutter aller Bärenmärkte bei Anleihen" und geht noch weiter: "Ich glaube, noch vor Ende dieses Monats wird etwas passieren. Und auf dem Immobilienmarkt wird etwas zusammenbrechen", zitiert ihn Stocktwits.

    Der Auslöser für seine Warnung ist ungewöhnlich. Der US-Arbeitsmarktbericht für September fiel vergangene Woche deutlich schwächer aus als erwartet: Nur 29.000 neue Stellen kamen hinzu, erwartet worden waren 84.000. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent, während die Stundenlöhne im Monatsvergleich nur um 0,1 Prozent zulegten. Normalerweise wären solche Daten Rückenwind für Staatsanleihen. Doch die Erholung verpuffte schnell. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries beendete die Woche nahe 5,28 Prozent, die der 30-jährigen Papiere bei rund 5,63 Prozent.

    Schiff sieht genau darin das Warnsignal. "Obwohl der Anleihemarkt also alles bekam, was er wollte, gab er trotzdem nach", sagte er. Für ihn ist das "eine klassische Bärenmarkt-Bewegung". Solange Aktienmärkte steigende Renditen ignorierten, gebe es wenig Grund für eine Trendwende bei Anleihen. Höhere Finanzierungskosten könnten zunehmend Immobilien, Autokredite, Konsumentenkredite und Finanzinstitute treffen. "Sie werden weiter steigen, bis etwas reißt", warnte Schiff.

    Unterstützung bekommt diese Warnung ausgerechnet vom früheren "Bond King" Bill Gross. In einem Gastbeitrag für die Financial Times riet der Pimco-Mitgründer von langfristigen Anleihen ab. Staats-, Hypotheken- und Unternehmensschulden summierten sich in den USA auf rund 84 Billionen US-Dollar. Gross sieht darin ein zunehmend instabiles Kreditumfeld und warnt zugleich vor Aktien auf Rekordniveau, weil höhere Renditen langfristig die Gewinnmargen belasten könnten.

    Hinzu kommt ein strukturelles Risiko: Hedgefonds halten inzwischen 8,5 Prozent der US-Staatsanleihen – fast doppelt so viel wie 2023. Ihre gehebelten Strategien könnten in Stressphasen Verkäufe beschleunigen und sogar Schocks zwischen Aktien- und Anleihemärkten übertragen. Gleichzeitig sind die Renditen zehnjähriger Treasuries seit Beginn des Iran-Kriegs um mehr als 100 Basispunkte gestiegen und erreichten zuletzt den höchsten Stand seit 24 Jahren.

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    Damit verschiebt sich das Risiko für Anleger: Nicht schwache Wirtschaftsdaten treiben die Renditen hoch, sondern ein Markt, der selbst auf schlechte Nachrichten kaum noch mit fallenden Zinsen reagiert. Genau das macht die Warnungen von Schiff und Gross so brisant.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion


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