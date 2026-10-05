DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone vor den Zahlen für das dritte Quartal von 61 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes kürzte am Montag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2026 und 2027. Das gegenwärtige Umfeld spreche eher nicht für eine steigende Bewertung. Sykes verwies etwa auf höhere Zinskosten./rob/ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 58,34EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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