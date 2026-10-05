DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DANONE auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone vor den Zahlen für das dritte Quartal von 61 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes kürzte am Montag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2026 und 2027. Das gegenwärtige Umfeld spreche eher nicht für eine steigende Bewertung. Sykes verwies etwa auf höhere Zinskosten./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
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Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 58,34EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: neutral
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