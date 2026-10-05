UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 221 auf 210 Franken gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 186,4EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 221

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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