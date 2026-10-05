UBS stuft Richemont auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 221 auf 210 Franken gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT
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Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 186,4EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 221
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 221
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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