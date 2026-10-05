JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Gasehersteller und Anlagenbauer seine Ziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Das angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 Prozent entspreche dem Konsens, während die Ambitionen zur Margenausweitung darüber lägen. Er hob dabei zugleich hervor, dass das Management zu Beginn seiner strategischen Planungen in der Vergangenheit stets konservativ gewesen sei und die Prognosen im weiteren Verlauf des Zyklus angehoben habe./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 173,2EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 204
Kursziel alt: 204
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 204
Kursziel alt: 204
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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