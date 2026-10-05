JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Gasehersteller und Anlagenbauer seine Ziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Das angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 Prozent entspreche dem Konsens, während die Ambitionen zur Margenausweitung darüber lägen. Er hob dabei zugleich hervor, dass das Management zu Beginn seiner strategischen Planungen in der Vergangenheit stets konservativ gewesen sei und die Prognosen im weiteren Verlauf des Zyklus angehoben habe./rob/ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 173,2EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 204

Kursziel alt: 204

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 204,00 € , was eine Steigerung von +19,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer