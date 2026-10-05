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    Vonovia präsentiert Veveus: Das steckt hinter der neuen Immobilienmarke

    Weniger Schnittstellen, mehr Service: Vonovia präsentiert auf der Expo Real die B2B-Marke Veveus – für Immobilienmanagement aus einer Hand.

    Vonovia präsentiert Veveus: Das steckt hinter der neuen Immobilienmarke
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Vonovia stellt Veveus am 5. Oktober 2026 auf der Expo Real als neue B2B-Marke vor.
    • Veveus richtet sich an institutionelle Eigentümer und Investoren und bündelt Investment-, Asset-, Property- und Facility-Management.
    • Das integrierte Angebot soll Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie betreuen und Schnittstellen sowie Komplexität reduzieren.
    • Vonovia bewirtschaftet bereits rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter; die Marke soll dieses Geschäft weiter ausbauen.
    • Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Vonovia im Segment Value-add externe Erlöse von 79,2 Millionen Euro – 13,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
    • Vonovia strebt bis 2028 einen Anteil der Non-Rental-Aktivitäten von 20 bis 25 Prozent am Adjusted EBITDA Total an; für Value-add sind 9 bis 12 Prozent vorgesehen.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,858EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,895EUR das entspricht einem Plus von +0,22 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.186,00PKT (-0,43 %).


    Vonovia

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    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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