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    Eurozone

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    Sentix-Konjunkturindex gefallen - 'Zweifel am Aufschwungsszenario'

    Für Sie zusammengefasst
    • Sentix-Indikator sinkt im Oktober auf 2,7 Punkte
    • Lage stabil, Erwartungen deutlich schwächer
    • Frankreichs Zinsanstieg nährt Zweifel am Aufschwung
    Eurozone - Sentix-Konjunkturindex gefallen - 'Zweifel am Aufschwungsszenario'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LIMBURG (dpa-AFX) - Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung des Euroraums im Oktober wieder negativer ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 2,4 Punkte auf 2,7 Punkte, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,2 Punkte gerechnet. Es war der erste Rückgang seit April.

    Die Bewertung der aktuellen Lage blieb stabil. Deutlich verschlechtert haben sich aber die Erwartungen. "Die Eurozone tut sich schwer, ihre konjunkturelle Schwächephase hinter sich zu lassen", schreiben die Sentix-Experten. Es sei dieses Mal nicht vor allem die Schwäche der deutschen Wirtschaft, die den Indikator belaste.

    "Vielmehr rückt die französische Konjunktur und hier vor allem der starke Zinsanstieg für französische Staatsanleihen in den Fokus." Im vergangenen Monat waren die Renditen französischer Staatsanleihen deutlich gestiegen. Die verschlechterten Erwartungen begründeten "Zweifel am Aufschwungszenario".

    An der Sentix-Umfrage haben vom 1. bis 3. Oktober 1.030 Investoren teilgenommen, darunter 218 institutionelle Anleger./jsl/mis






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