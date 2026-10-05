DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo Cars auf 'Hold'
Foto: vadimborkin - 258917169
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 1,253EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nikita Papaccio
Analysiertes Unternehmen: Volvo Cars
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 21
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nikita Papaccio
Analysiertes Unternehmen: Volvo Cars
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 21
Währung: SEK
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