DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo Cars auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 1,253EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Volvo Cars

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 21

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A



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