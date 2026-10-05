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    Parteien in Berlin bereiten sich auf drittes Vorgespräch vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Linke, Grüne und SPD planen ein drittes Vorgespräch
    • Antisemitismus und Rassismus stehen im Mittelpunkt
    • Linke war mit 25,7 Prozent klar stärkste Partei
    Parteien in Berlin bereiten sich auf drittes Vorgespräch vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Poker um eine mögliche Regierungsbildung in Berlin stehen entscheidende Tage an. Der Wahlsieger Linke, die Grünen und die SPD bereiten sich auf ein drittes sogenanntes Vorgespräch zum zuletzt heftig diskutierten Thema Antisemitismus vor, das nach dpa-Informationen am Mittwoch stattfinden soll. Details zu Ort und Uhrzeit, aber auch zum bisherigen Verhandlungsstand sind noch nicht bekannt - aus den Parteien heißt es unisono, man habe Vertraulichkeit vereinbart.

    Zwei Vorgespräche gab es bereits. Ziel ist eine Verständigung zum Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität. Grüne und SPD hatten dies zur Voraussetzung für Sondierungsgespräche gemacht.

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    Hintergrund sind mehrere Vorfälle bei der Linken. So waren bei einer Wahlparty der Neuköllner Linken am 20. September sowohl ein Oberhaupt eines arabischstämmigen und zum Teil kriminellen Clans als auch ein umstrittener propalästinensischer Aktivist. Er soll der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) nahestehen, die von der EU als Terrororganisation eingestuft ist.

    Linke nach Wahl klar stärkste Partei

    Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. In einer rot-grün-roten Koalition könnte sie mit ihrer Spitzenkandidatin und Co-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen./kr/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 10,85 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +18,38 %/+101,24 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um hohe Abschläge zum EPRA-NTA und die Einschätzung, TAG sei im Immobiliensektor attraktiv bewertet. Steigende Anleihekurse bzw. sinkende Renditen werden als potenzieller Kurstreiber gesehen. Diskutiert werden mögliche Zukäufe von Vonovia-Wohnungen mit NAV-Abschlag, Berlin-Risiken, eine mögliche Unterschreitung von 10 Euro sowie die schwache Robyg-Kursentwicklung nach dem IPO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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    dpa-AFX
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