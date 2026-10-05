Parteien in Berlin bereiten sich auf drittes Vorgespräch vor
- Linke, Grüne und SPD planen ein drittes Vorgespräch
- Antisemitismus und Rassismus stehen im Mittelpunkt
- Linke war mit 25,7 Prozent klar stärkste Partei
BERLIN (dpa-AFX) - Im Poker um eine mögliche Regierungsbildung in Berlin stehen entscheidende Tage an. Der Wahlsieger Linke, die Grünen und die SPD bereiten sich auf ein drittes sogenanntes Vorgespräch zum zuletzt heftig diskutierten Thema Antisemitismus vor, das nach dpa-Informationen am Mittwoch stattfinden soll. Details zu Ort und Uhrzeit, aber auch zum bisherigen Verhandlungsstand sind noch nicht bekannt - aus den Parteien heißt es unisono, man habe Vertraulichkeit vereinbart.
Zwei Vorgespräche gab es bereits. Ziel ist eine Verständigung zum Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität. Grüne und SPD hatten dies zur Voraussetzung für Sondierungsgespräche gemacht.
Hintergrund sind mehrere Vorfälle bei der Linken. So waren bei einer Wahlparty der Neuköllner Linken am 20. September sowohl ein Oberhaupt eines arabischstämmigen und zum Teil kriminellen Clans als auch ein umstrittener propalästinensischer Aktivist. Er soll der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) nahestehen, die von der EU als Terrororganisation eingestuft ist.
Linke nach Wahl klar stärkste Partei
Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. In einer rot-grün-roten Koalition könnte sie mit ihrer Spitzenkandidatin und Co-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen./kr/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 10,85 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +18,38 %/+101,24 % bedeutet.
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Ich bleibe auf jeden Fall dabei
Ab wann muss TAG wieder etwas refinanzieren? Wobei du ja ausgerechnet hattest, dass das selbst bei 3,5% kaum ein Problem ist
Genau — die größeren unbesicherten Fälligkeiten für 2026 hat TAG bereits refinanziert. Moody’s schrieb im Mai 2026 ausdrücklich, dass TAG mit den Emissionen 2025 die unbesicherten Fälligkeiten 2026 vollständig refinanziert hat.
Was noch läuft, sind vor allem normale besicherte Bankdarlehen. Moody’s nennt für 2026 und 2027 zusammen rund 590 Mio. € solcher Fälligkeiten. Das ist etwas ganz anderes als eine große Anleihe, die plötzlich am Kapitalmarkt refinanziert werden muss.
Die alte Fälligkeitsstruktur zeigte für 2027 grob ~578 Mio. €, überwiegend Bankdarlehen. 2028 ist dann fast leer, und erst 2029 kommt wieder ein größeres Volumen von etwa 560 Mio. €. 2030 folgt dann ein größerer Block mit rund 776 Mio. €.
Und ja: Selbst wenn man die künftig zu refinanzierenden Beträge einmal mit 3,5 % statt ungefähr 2–3 % durchrechnet, ist das für TAG nicht dramatisch. Beispielhaft kostet ein kompletter 500-Mio.-€-Block bei 3,5 % rund 17,5 Mio. € Zinsen jährlich. Wenn der bisherige Durchschnitt darauf etwa 2,7 % war, wäre die Mehrbelastung nur ungefähr:
500 Mio. × 0,8 Prozentpunkte = 4 Mio. € zusätzlich pro Jahr.
Das ist bei einem FFO I, der 2026 Richtung ~197 Mio. € läuft, überschaubar. TAG selbst meldete H1 bereits 100,2 Mio. € FFO I und erwartet das obere Ende der Jahresprognose.
Deshalb sehe ich bei TAG derzeit wirklich keine Refinanzierungswand. Die Börse handelt vielmehr die Angst, dass hohe Zinsen lange bleiben und dadurch Immobilienbewertungen bzw. Multiples unter Druck stehen. Das ist etwas anderes als ein tatsächliches Liquiditätsproblem.
Und noch wichtiger: Nach dem ROBYG-Börsengang liegt der pro-forma-LTV bei nur ~42,2 %. Das gibt TAG zusätzlichen Spielraum, falls Refinanzierungen später teurer werden.
Kurz gesagt: 2026 ist praktisch entschärft, 2027 ist handhabbar, 2028 fast leer, und erst ab 2029/30 werden die größeren Blöcke wieder wirklich relevant. Das passt überhaupt nicht zu einem Szenario, in dem TAG kurzfristig wegen Zinsen finanziell unter Druck gerät.
Am 16.09. 20 Uhr kommt die Entscheidung.
Vermute 25 Cent plus.
Der Zins der 10jährigen Bundesanleihe liegt aktuell bei 3,53%.
TAG muss vermutlich aktuell ca 4,5% bezahlen. Und es geht weiter hoch.
Um zu schätzen wann es wieder runter geht muss man wissen wann das Iran Regim nachgibt und das weiss Keiner.
TAG weiss das, hält das Geld zusammen und investiert selektiv in hoch rentable Objekte.
Kapital recycling gibt es aktuell nicht weil der Verkäufer Markt in Deutschland tot ist.
Da der Blick in die Zukunft trübe ist, muss man die Augen schließen und liegen lassen.
Ich denke wir laufen in eine Zeit wo man sich in Sachwerte flüchten wird.