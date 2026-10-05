ANALYSE-FLASH
UBS senkt Hermes auf 'Sell' - Ziel runter auf 1168 Euro
- UBS stuft Hermes auf Sell ab und senkt das Kursziel
- UBS sieht Luxushoffnungen für 2026 als verfrüht
- Hermes-Zahlen könnten Sorgen um 2027 verstärken
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1695 auf 1168 Euro gesenkt. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert. Bei Hermes verdichteten sich indes die Hinweise, dass das Gewinnprofil zunehmend zyklischer Natur sein werde. Schwache Quartalszahlen der Franzosen könnten die Sorgen mit Blick auf 2027 verstärken, dass die Preisdynamik nachlasse und das Wachstum im Lederwarengeschäft zunehmend schwieriger zu prognostizieren sei./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.559,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von -8,57 %/+36,99 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1168 Euro
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