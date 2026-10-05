UBS senkt Hermes auf 'Sell' - Ziel runter auf 1168 Euro

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Was Deutschland jetzt tun muss

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 1.269 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.559,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.168,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.750,00EUR was eine Bandbreite von -8,57 %/+36,99 % bedeutet.