BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Gase-Konzerns signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 173,3EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 192
Kursziel alt: 192
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 192
Kursziel alt: 192
Währung: EUR
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