JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1440 Pence belassen. Für die regulierten Geschäftsbereiche des britischen Energienetzbetreibers hätten die Aussagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag vor den am 5. November erwarteten Zahlen. Dabei zeichne sich eine gleichmäßige Verteilung bei den britischen Aktivitäten ab sowie im Einklang mit historischen Trends eine Gewichtung der US-Geschäfte auf die zweite Jahreshälfte. National Grid rechne zudem nun damit, die bisherige Prognose für das Ergebniswachstum (EPS) im Geschäftsjahr 2027 leicht zu übertreffen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 13,62EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,4
Kursziel alt: 14,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,4
Kursziel alt: 14,4
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