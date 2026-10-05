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    Ölmarkt jahrelang unter Druck?

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    Trotz mehr Öl aus Nahost: Warum die Energiekrise noch Jahre dauern könnte

    Aramco warnt: Trotz höherer Exporte bleibt der Ölmarkt angespannt. Das Auffüllen der geleerten Lager könnte bis zu zwei Jahre dauern.

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    Ölmarkt jahrelang unter Druck? - Trotz mehr Öl aus Nahost: Warum die Energiekrise noch Jahre dauern könnte
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images - picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Die Lage am globalen Ölmarkt bleibt nach Einschätzung von Saudi Aramco noch lange angespannt. Konzernchef Amin Nasser warnt davor, dass die während des Iran-Kriegs geleerten Lagerbestände selbst nach einer vollständigen Normalisierung der Straße von Hormus möglicherweise erst innerhalb von zwei Jahren wieder aufgefüllt werden können. "Solange Hormus nicht vollständig wieder geöffnet ist und das Vertrauen nicht zurückkehrt, wird sich der Druck auf beiden Seiten des Marktes weiter verschärfen", sagte Nasser am Montag auf dem Energy Intelligence Forum in London. Selbst danach könne es bis zu zwei Jahre dauern, die Lager wieder zu füllen und gleichzeitig die laufende Nachfrage zu bedienen.

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    Das Problem ist inzwischen größer als der reine Ölfluss durch die Straße von Hormus. Nach Angaben Nassers sind seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten fast drei Milliarden Barrel an erwarteten Lieferungen ausgefallen. Mehr als eine Milliarde Barrel wurden demnach bereits aus Lagerbeständen mobilisiert, um die Lücke abzufedern. Die weltweit verfügbaren kommerziellen Reserven seien dadurch gefährlich dünn geworden. Dabei hat sich die Lage beim Rohöl zuletzt deutlich verbessert. Ende September lagen die Rohölexporte aus dem Nahen Osten zeitweise sogar wieder über dem Niveau vor dem Krieg. Im Durchschnitt wurden Anfang Oktober rund 18,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert, verglichen mit etwa 18 Millionen Barrel vor Kriegsausbruch.

    Doch diese Zahlen täuschen über die weiterhin angespannte Versorgung hinweg. Vor allem bei Diesel und anderen raffinierten Produkten bleiben Engpässe bestehen. Beschädigte Raffinerien, höhere Versicherungs- und Transportkosten sowie längere Schifffahrtsrouten belasten den Markt. Allein die Frachtraten für Tanker vom Nahen Osten nach Asien sind seit Kriegsbeginn teilweise von rund 30.000 auf bis zu 1,2 Millionen US-Dollar pro Tag explodiert. Zusätzlichen Druck erzeugen Angriffe auf russische Raffinerien und der vorübergehende Rückzug Chinas aus dem Export von Kraftstoffen. Die G7-Staaten wollen deshalb erneut 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel aus strategischen Reserven freigeben. Bereits seit März wurden große Teile einer früher angekündigten Freigabe von 400 Millionen Barrel mobilisiert.

    Kurzfristig sorgt das für Entspannung: Brent gab am Montag leicht auf rund 102 US-Dollar je Barrel nach. Doch Nasser warnt vor einem wesentlich längerfristigen Problem. Selbst wenn wieder genügend Öl gefördert wird, müssen gleichzeitig die laufende Nachfrage gedeckt und die erschöpften Lager aufgefüllt werden. Damit könnte aus der aktuellen Energiekrise noch über Jahre ein strukturell enger Ölmarkt bleiben.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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