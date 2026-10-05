Jefferies belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 204 Euro

Also ich habe jetzt mal nachgeschaut bei den Kontoauszügen der DKB:





Die Frage, ob man seine Aktien registrieren soll oder nicht in meinem Fall. Die Rechnung ist ungenau und hängt auch den individuellen Steuern ab aber insgesamt dürfte die Richtung stimmen.





Ich habe registrierte als auch unregistrierte Aktien von AL im Depot. Der Vorabreduzierung der quellensteuer wird seit diesem Jahr nur auf unregistrierte Aktien gewährt.





Registrierte Aktien: Netto 2,5 Euros Dividende





Unregistriert (mit Vorabreduzierung): Netto 2,72 Euros





Nun wird es ungenau aber vielleicht ein wenig richtungsweisend: Gehen wir von einem Durchschnittspreis von 160 Euros bei AL aus. Alle zwei Jahre 1% Bonusaktien dazu. 1/160 = 1,60 Euros/2 = 0,8 Euros pro Jahr. Wegen Bruchstücken und Anzahl ist die Rechnung dahingehend auch ungenau aber pro Aktie ist Registrierung darüber hinaus also ca 80 cents pro Jahr wert. Dazu kommt, dass die Bonusaktie (unversteuert) ins Depot gelegt wird. Das bedeutet, dass der Aktionär vom Staat ein zinsloses Darlehen von ca 25% pro Bonusaktie erhält und dieses "Darlehen" solange "gestundet" bleibt, solange die Aktien im Depot bleiben. Die Bonusaktie zahlt aber in den nächsten Jahren Dividende + trägt zur Anzahl von Split/Bonusaktien.





Mal so ein paar Gedanken, gerne Kritik, falsch ich etwas falsch sehe.





Mein Fazit: Registrieren macht noch Sinn, allerdings nur, wenn AL ein buy and hold and hand down to ist.