ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 204 Euro
- Jefferies bestätigt Air Liquide mit „Buy“
- EPS-Wachstum von zehn Prozent entspricht Konsens
- Margenziele liegen über Konsens, Prognosen oft angehoben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Gasehersteller und Anlagenbauer seine Ziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro in einer am Montag vorliegenden Studie. Das angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 10 Prozent entspreche dem Konsens, während die Ambitionen zur Margenausweitung darüber lägen. Er hob dabei zugleich hervor, dass das Management zu Beginn seiner strategischen Planungen in der Vergangenheit stets konservativ gewesen sei und die Prognosen im weiteren Verlauf des Zyklus angehoben habe./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 173,3 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 204,00EUR was eine Bandbreite von -7,91 %/+17,42 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 204 Euro
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Aber was Air Liquide betrifft, habe ich (von früher, ds ich Französin bin, die in Deutschland seit vielen Jahren lebt) die Nominalaktien direkt in Frankreich bei Air Liquide. So viel ich weiß, ist es für Ausländer auf Anfrage auch möglich. Allerdings muss man dann in Deutschland eine Steuererklärung machen mit Anlage Kap (aber die mache ich sowieso), und die französische Quellensteuer wird dann angerechnet.
Norwegen und Irland greifen noch etwas unverschämter in die (Klein )aktionärstaschen . Aber in unserem lieben EU - Nachbarland ( Air Liquide ) ist es erklärte politische Absicht . Bin seit Jahrzehnten mit einer Französin verheiratet - unser Steuerberater freut sich imer besonders über die Nickeligkeiten von überm Rhein !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Also ich habe jetzt mal nachgeschaut bei den Kontoauszügen der DKB: