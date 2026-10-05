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    Jetzt geht es auch um KI

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    Huawei-Deal sorgt für Aufsehen: Qualcomm-Aktie im Plus

    Qualcomm und Huawei legen ihre Patentportfolios zusammen. Der Deal umfasst 5G, Künstliche Intelligenz und weitere Schlüsseltechnologien.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt geht es auch um KI - Huawei-Deal sorgt für Aufsehen: Qualcomm-Aktie im Plus
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Qualcomm und Huawei haben sich auf ein mehrjähriges und umfassendes Patentabkommen geeinigt. Die Vereinbarung umfasst gegenseitige Lizenzen für zahlreiche Technologien. Dazu zählen 5G, Rechenleistung, Künstliche Intelligenz und Netzwerktechnik.

    Zusätzlich übernimmt Qualcomm bestimmte US-Patente von Huawei. Die Patente betreffen ebenfalls die Bereiche Rechenleistung, Künstliche Intelligenz und Netzwerke sowie weitere Technologien. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

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    Die Qualcomm-Aktie reagiert positiv auf die Nachricht: An der Nasdaq gewinnt das Papier vorbörslich 2,27 Prozent auf 189,06 US-Dollar (Stand 11:44 Uhr MESZ).

    Qualcomm

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    Qualcomm betont 5G-Führungsrolle

    John Han, Executive Vice President und General Manager der Qualcomm Technology Licensing-Sparte, sieht in der Einigung eine Bestätigung der technologischen Position des US-Konzerns. Qualcomm habe mit seinen grundlegenden Entwicklungen maßgeblich zu mehreren Generationen mobiler Kommunikation beigetragen.

    Das Abkommen unterstreiche die Anerkennung der 5G-Führungsrolle von Qualcomm und den Erfolg seines Lizenzprogramms für standardessenzielle Patente. Gleichzeitig erkenne Qualcomm die anhaltenden Innovationen und das geistige Eigentum von Huawei in 5G und anderen Technologiefeldern an, erklärte Han.

    Beide Unternehmen betonen zudem ihr Bekenntnis zu geistigem Eigentum und zu Lizenzierungspraktiken nach den sogenannten FRAND-Grundsätzen. Diese stehen für faire, angemessene und diskriminierungsfreie Bedingungen.

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    Huawei verweist auf eigene Innovationen

    Auch Huawei sieht in der Vereinbarung eine Anerkennung seiner technologischen Beiträge. Alan Fan, Chief Intellectual Property Officer von Huawei, verwies auf jahrzehntelange Investitionen in Forschung und Entwicklung.

    Huawei habe die Entwicklung der Mobilfunktechnik entscheidend mitgeprägt und unter anderem wichtige Beiträge zu den 4G- und 5G-Standards geleistet. Dazu zählt laut Fan auch die Signalübertragung mithilfe sogenannter Polar-Codes.

    Das Abkommen zeige den Wert der Innovationen von Huawei und würdige zugleich die grundlegenden Beiträge von Qualcomm zur modernen Kommunikationstechnologie, so Fan.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 167,8EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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