JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid angesichts letzter Aussagen zum Geschäftsverlauf vor den Quartalszahlen am 5. November auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dies schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energienetzbetreiber rechne nun für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) leicht über der bisherigen Prognose von 13 bis 15 Prozent und liege am oberen Ende damit über der Konsensschätzung. Insgesamt bewertet der Analyst die Aussagen "leicht positiv"./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,51EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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