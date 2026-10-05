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    Mehr Wachstum

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    Neue Märkte, engere Allianz: Carlsberg baut PepsiCo-Geschäft kräftig aus

    Carlsberg übernimmt zwei PepsiCo-Abfüller im Südkaukasus und stärkt damit sein wachsendes Geschäft mit Softdrinks und alkoholfreien Getränken.

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    Mehr Wachstum - Neue Märkte, engere Allianz: Carlsberg baut PepsiCo-Geschäft kräftig aus
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Marcin Golba - picture alliance / NurPhoto | Marcin Golba

    Carlsberg baut sein Geschäft mit alkoholfreien Getränken weiter aus. Der dänische Brauereikonzern übernimmt die PepsiCo-Abfüller in Georgien und Armenien und vertieft damit seine Partnerschaft mit dem US-Getränkeriesen. Finanzielle Details der Transaktionen wurden nicht genannt. Nach Abschluss der Deals wird Carlsberg in insgesamt 17 Märkten als Abfüllpartner für PepsiCo tätig sein. Konkret übernimmt Carlsberg von Revery die georgische Iberia Refreshments sowie JI Pepsi Cola Bottler Armenia. Damit gehen Produktion, Vertrieb und Verkauf der PepsiCo-Erfrischungsgetränke in beiden Ländern an Carlsberg. Die armenische Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die dortige Regierung.

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    Strategisch sollen Georgien und Armenien gemeinsam mit Aserbaidschan einen neuen Südkaukasus-Cluster bilden. Dort hatte Carlsberg bereits im Juli angekündigt, ab Januar 2027 Produktion, Verkauf und Vertrieb des PepsiCo-Portfolios zu übernehmen. Das Geschäft in Aserbaidschan soll dadurch nach Angaben des Unternehmens langfristig etwa doppelt so groß werden. Für Anleger dürfte allerdings weniger die Größe der beiden neuen Märkte entscheidend sein als die immer engere Verbindung zu PepsiCo. Jyske-Bank-Analyst Haider Anjum erwartet kurzfristig zwar keinen wesentlichen Effekt auf Umsatz oder Gewinn. Die zunehmende Kooperation könne Carlsberg langfristig aber zusätzliche Märkte und eine noch breitere Zusammenarbeit mit PepsiCo eröffnen.

    Der Ausbau folgt einer klaren Strategie. Seit der Übernahme des britischen Getränkeherstellers Britvic im vergangenen Jahr ist Carlsberg der größte PepsiCo-Abfüller Europas. Alkoholfreie Getränke standen 2025 bereits für rund 30 Prozent des gesamten Konzernvolumens. Gleichzeitig baut Carlsberg die Allianz geografisch immer weiter aus. Ab 2029 übernimmt der Konzern zusätzlich die PepsiCo-Abfüllrechte in Dänemark, Finnland sowie den drei baltischen Staaten. Wie ernst es Carlsberg mit der Expansion meint, zeigte sich erst vergangene Woche in Kasachstan. Dort eröffnete der Konzern eine neue Getränkefabrik für 344 Millionen US-Dollar mit einer geplanten Kapazität von bis zu einer Milliarde Litern pro Jahr. Produziert werden dort unter anderem PepsiCo-Marken für Kasachstan und Kirgisistan.

    Für Carlsberg bedeutet die Entwicklung eine zunehmende Abkehr vom reinen Brauereimodell. Bier bleibt das Kerngeschäft, doch Softdrinks und alkoholfreie Produkte werden zu einem immer wichtigeren Wachstumspfeiler. Die Übernahmen in Georgien und Armenien sind für sich genommen klein – als Signal für eine möglicherweise noch deutlich größere PepsiCo-Allianz könnten sie für Anleger jedoch wesentlich interessanter sein.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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