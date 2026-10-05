Jede Woche neu!

Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 32-2026

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Gold Mining, Axo Metals, Banyan Gold, Blue Moon Metals, Canada Nickel, Hannan Metals, Newcore Gold, Premier American Uranium, Sierra Madre Gold and Silver und Silver Tiger, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 05.10.2026, 12:30, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

Im letzten Newsletter haben wir darüber gesprochen, wie die USA ihre Versorgung mit kritischen Metallen zunehmend zur Frage der nationalen Sicherheit machen. Doch Washington ist damit nicht allein. Auch Kanada setzt seine gewaltigen Rohstoffvorkommen inzwischen gezielt als industriepolitischen Trumpf ein. Denn in einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen reicht es nicht mehr, dass Nickel, Kupfer, Uran, Seltene Erden und andere strategische Rohstoffe irgendwo verfügbar sind. Entscheidend ist, woher sie kommen. Rechtsstaatlichkeit, sichere Eigentumsrechte, Infrastruktur und verlässliche Lieferketten gewinnen damit einen Wert, der weit über die reine Geologie hinausgeht.

Kanada will diese Ausgangslage nutzen – und unterstützt den Aufbau neuer Rohstoffkapazitäten zunehmend mit handfesten Maßnahmen. Allein 2026 kündigte die Regierung mehr als 3,6 Mrd. CAD an neuen Programmen und Investitionen für kritische Mineralien an. Hinzu kommen Instrumente zur Finanzierung und Absicherung strategischer Projekte sowie der Versuch, Genehmigungsprozesse berechenbarer und schneller zu machen. Besonders interessant: Für bestimmte Investitionen in die Förderung und Verarbeitung kritischer Mineralien kann der Clean Technology Manufacturing Investment Tax Credit bis zu 30 % der anrechenbaren Investitionskosten betragen. Gleichzeitig bringt Kanada Rohstoffunternehmen aktiv mit internationalem Kapital zusammen. Beim ersten Canada Investment Summit im September wurden ausgewählte Projekte globalen institutionellen Investoren präsentiert.

Für Rohstoffinvestoren entsteht daraus eine interessante neue Konstellation. Eine gute Lagerstätte allein könnte künftig nicht mehr genügen – entscheidend wird auch sein, ob ein Projekt für die strategische Rohstoffversorgung des Westens relevant ist und von den neuen staatlichen Rahmenbedingungen profitieren kann. Genau deshalb lohnt sich der Blick nach Kanada. Mit Canada Nickel und Osisko Gold finden sich gleich zwei Unternehmen aus dem SRC-Kundenkreis im Prospectus des Canada Investment Summit 2026. Das ist keine Garantie für den Erfolg eines Projekts. Es zeigt aber, wohin sich die Prioritäten verschieben: Kanada möchte Rohstoffe nicht mehr nur aus dem Boden holen, sondern strategische Projekte schneller finanzieren, entwickeln und in westliche Lieferketten integrieren. Und genau dort könnten in den kommenden Jahren einige der spannendsten Chancen des Rohstoffsektors entstehen.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Canada Nickel wählt Lieferanten für Milliarden-schwere Bergbauflotte aus

Canada Nickel gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen Komatsu und dessen größten kanadischen Händler, SMS Equipment, mit der Lieferung der Lade- und Transportflotte sowie der dazugehörigen unterstützenden Bergbaufahrzeuge für sein Crawford-Nickel-Projekt beauftragt hat. Über die 40-jährige Projektlaufzeit sollen mehr als 300 Maschinen mit einem aktuellen Wert von rund 1,5 Milliarden kanadischen Dollar angeschafft werden.

News: Canada Nickel gibt die Auswahl von SMS Equipment Inc. und Komatsu bekannt für den Kauf einer Transportflotte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Amex Gold Mining kommt auf Perron gut voran

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Portalbauarbeiten und dem Beginn der Untertageerschließung ist der Stollen von Amex nun mehr als 75 Meter in den Untergrund vorangeschritten.

News: Amex Gold Mining gibt Update zu den Erschließungsarbeiten im Perron-Projekt – Mehr als 75 m untertägiger Abbauvortrieb abgeschlossen

Banyan Gold trifft auf mächtige Goldmineralisierung

Die Bohrung AX-26-892B auf dem Gebiet Powerline durchteufte 1,05 g/t Gold auf 52,8 Metern und die Bohrung AX-26-891 durchteufte 149,14 g/t Au auf 0,4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m.

News: Banyan Gold durchschneidet 1,05 g/t Gold auf 52,8 Metern sowie Gold im Bonanza-Grad im Powerline-Vorkommen, AurMac, Yukon, Kanada

Newcore Gold landet Volltreffer!

Im Rahmen des laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens durchteufte man unter anderem 69,0 Meter 2,59 Gramm pro Tonne Gold, einschließlich 6,41 g/t Au über 24,0 Meter.

News: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 2,59 g/t Gold auf einer Länge von 69 Metern, darunter 6,41 g/t Gold auf 24 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

Premier American Uranium arbeitet mit DISA Uranium zusammen

Premier gab bekannt, dass das Unternehmen alle Rechte an den Projekten Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock in Colorado gegen eine Gesamtgegenleistung von ca. 2.000.000 US-Dollar veräußert.

News: Premier American Uranium gibt strategische Partnerschaft mit DISA Uranium durch Verkauf von Projekten in Colorado und Kapitalbeteiligung bekannt

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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