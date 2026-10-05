Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.10.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,24 %) genz vorne. Gefolgt von Eurozone 50 (-0,60 %), Exxon Mobil (+0,25 %), Gold (+0,47 %), Infineon Technologies AG (-1,32 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DN2NL8
|0
|Gold
|FC964P
|0
|Palantir
|PK16KS
|0
|DAX Performance
|VY5BE6
|0
|SMA Solar Technology AG
|HM42T1
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Eurozone 50
|FA5FMK
|0
|US Tech 100
|PJ9EZ3
|0
|Exxon Mobil
|PK0C6W
|0
|DAX Performance
|PJ92ZS
|0
|DAX Performance
|PJ7A8K
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|TUI
|
Cap
|LB5VZA
|0
|TOPIX
|
Bonus Garantie
|PC993X
|0
|Zalando SE
|
Classic
|PK8AU3
|0
|Eurozone 50
|
Sonstige
|DK1JKB
|0
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|PM7AMM
|0
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