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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.10.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 05.10.26
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 05.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,24 %) genz vorne. Gefolgt von Eurozone 50 (-0,60 %), Exxon Mobil (+0,25 %), Gold (+0,47 %), Infineon Technologies AG (-1,32 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DN2NL8 0
    Gold FC964P 0
    Palantir PK16KS 0
    DAX Performance VY5BE6 0
    SMA Solar Technology AG HM42T1 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Eurozone 50 FA5FMK 0
    US Tech 100 PJ9EZ3 0
    Exxon Mobil PK0C6W 0
    DAX Performance PJ92ZS 0
    DAX Performance PJ7A8K 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    TUI
    Cap
    		LB5VZA 0
    TOPIX
    Bonus Garantie
    		PC993X 0
    Zalando SE
    Classic
    		PK8AU3 0
    Eurozone 50
    Sonstige
    		DK1JKB 0
    Infineon Technologies AG
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    		PM7AMM 0
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